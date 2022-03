S štirimi kapami še dve novi restavraciji

Šef leta 2022 je Marko Pavčnik iz Restavracije Pavus na gradu Tabor Laško, so sklenili inšpektorji enega najvplivnejših mednarodnih vodnikov v svetu gastronomije Gault & Millau. Po lanskih šestih je dobilo letos kar osem slovenskih restavracij štiri kape in se torej lahko ponašajo z nazivom najboljše restavracije.

Štiri kape, ki potrjujejo izredno kakovost in vrhunskost restavracije oziroma gostinca, so uspeš­no ohranili Gostilna pri Lojzetu iz Vipave, Hiša Denk iz Zgornje Kungote, Ošterija Debeluh iz Brežic, mariborska Restavracija Mak, ljubljanska Restavracija Strelec in Hiša Franko iz Starega sela pri Kobaridu, ki je dosegla tudi najvišje število točk, in sicer 18 od 20, pre­ostale so jih dobile 17,5 ali 17.

Med najvišje ocenjene sta se letos uvrstili še dve slovenski restavraciji, in sicer Grič iz Šentjošta nad Horjulom in Restavracija Pavus, od koder prihaja tudi šef leta Marko Pavčnik, ki so ga opisali kot promotorja divje hrane na Slovenskem.

Šef prihodnosti je s svojim kuhanjem zunaj okvirov postal ambasador Istre Filip Matjaž iz portoroške Restavracije COB, za šefa tradicije pa so razglasili Uroša Gorjanca iz Gostilne Krištof v Predosljah pri Kranju, ki je stičišče in povezovalni element tamkajšnjih kmetov ter pridelovalcev vsega lokalnega, ekološkega, trajnostnega.

Restavracije s štirimi kapami 1. Hiša Franko, Staro selo pri Kobaridu 2. Gostilna pri Lojzetu, Dvorec Zemono, Vipava 3. Hiša Denk, Zgornja Kungota 4. Ošterija Debeluh, Brežice 5. Restavracija Mak, Maribor 6. Restavracija Strelec, Ljubljana 7. Restavracija Pavus, Grad Tabor Laško 8. Grič, Šentjošt nad Horjulom

Sorodni duši

Posebnost letošnje razglasitve je, da sta bila v kategoriji mladi talent nagrajena kar dva šefa, in sicer kulinarični sorodni duši Marko Magajne in Marko Vršič iz Galerije okusov v baročnem parku Novo Celje. »Oba namreč svoja sloga in kuharske veščine tako spretno združujeta, da jedi povzdigujeta do višav visoke kulinarike,« so opisali ob razglasitvi konec minulega tedna.

Tudi kategorija najboljši POP, v kateri tekmujejo trendovske restav­racije, je prinesla dva zmago­valca: priljubljeni zbirališči sta ljub­ljanski Dvorni bar in kobariška Hiša Polonka. Vse odlike vrhunskega sommeliera in natakarja so letos prepoznali v Gregorju Krenu iz novomeške Hiše Fink, naziv najboljše slaščičarne pa je pripadel ljubljanski Zebra Patisseries, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Mira Šemić FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

»Tudi preteklo leto za gostince ni bilo preprosto, zato je še toliko bolj navdihujoče opazovati predanost in strast, s katerima neumorno premikajo meje v svetu gastronomije. Prejemniki posebnih nagrad in vsi uvrščeni v vodnik predstav­ljajo bogate in raznolike okuse Slovenije tako na krožniku kot v kozarcu,« je ob podelitvi nagrad povedala direktorica Gault & Millau Slovenijain gurmane pozvala, da zajamejo življenje z največjo žlico in uživajo v odkrivanju vsega, kar ponuja Slovenija. »S tem ne boste napolnili le svojega želodca in srca, temveč podprli domačo gastronomijo.«

Pomen gastronomije kot komplementarnega dela turistične ponudbe je poudarila tudi v. d. direktorice Slovenske turistične organizacije (STO) Ilona Stermecki. »Gastronomija lahko pomembno prispeva k uresničevanju ciljev desezonalizacije, razpršitve turističnih tokov in višje dodane vrednosti v slovenskem turizmu. Ponuja tudi veliko možnosti in izzivov za oblikovanje novih, trajnostnih in pogosto inovativnih proizvodov.«

Celoten nabor izbranih gostincev in gastronomskih zakladov Slovenije bo znan v drugi polovici marca, ko izide letošnji vodnik.