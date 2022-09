Slovenija je častna gostja festivala pomorske dediščine

V Starem Gradu na Hvaru se danes začenja festival pomorske dediščine Dani u vali (Dnevi v zalivu). Častna gost­ja tega štiridnevnega dogajanja, posvečenega starim barkam, morju in mornarjem, je letos Slovenija, vodilna sila odprave na Hvar pa je prekaljeni morski maček Mitja Zupančič, sicer tudi urednik revije eMorje.

Kot je povedal Zupančič, je prireditev, ki je sicer posvečena tradiciji, pravzaprav še mlada; nastala je leta 2016, ko so tudi odprli spomenik ob 2400-letnici mesteca Faros, na katerega temeljih je zgrajen današnji Stari Grad. Festival poteka vsaki dve leti, Slovenija bi morala biti častna gostja že pred dvema letoma, a so morali prireditev zaradi pandemije prestaviti.

»Sodelovanje je priložnost za promocijo Slovenije in naše pomorske dediščine,« je poudaril Zupančič. Država se bo predstavljala v posebnem šotoru, na prireditvi bodo pripravili slovenski večer s kulturnim programom (nastopila bo glasbena skupina Vruja Histrie) in predavanje, prav tako bo sodelovala v promocijskem jadranju in veslanju, je sogovornik naštel nekaj »obveznosti« odprave, ki šteje približno 30 članov. Med njimi so člani društev ljubiteljev starih bark, predstavniki fakultete za pomorstvo in promet ter pomorskega muzeja »Sergej Mašera« iz Pirana.

Najstarejši bo Stari maček

Iz Slovenije bodo sodelovale štiri barke, tri so tja poslali po kopnem, ena izmed njih, Stari maček, s tremi prekaljenimi morjeplovci se je proti Hvaru odpravila po morju že 12. septembra. »To bo tudi najstarejša barka na festivalu, zgrajena je bila leta 1906 na Murterju,« je povedal Zupančič. Že danes se bo na morju predstavila ženska skupina Voga Veneta Piran, ki bo predstavila način tradicionalnega veslanja stoje.

Nekakšna renesansa obnove in tradicije starih polovil se po sogovornikovih besedah v severnem Jadranu dogaja predvsem v zadnjem desetletju, tudi s slovenskima projektoma Mala Barka 1 in 2 ter projektom Arca Adriatica, ki so ga izvedli Hrvati skupaj z Italijani. »Hrvati so to znali zelo dobro izkoristiti in vplesti v finančne mehanizme EU ter implementirati kot turističen produkt z višjo dodano vrednostjo,« je dejal Zupančič.

Festival Dnevi v zalivu, ki se bo končal v nedeljo, pripravljajo Zadruga Cronaves ter turistično združenje in občina Stari Grad.