Strojček vaših bankovcev ne sprejme

Ne glede na globalizacijo je še vedno eno glavnih vprašanj, preden greš na potovanje: koliko denarja potrebuješ in v kakšni obliki? Večkrat sem se prepričal, da je od tega precej odvisna usoda potovanja. Ponekod ne sprejemajo kreditnih kartic, drugod ni bankomatov ali so v okvari, na koncu pa je tu še stalni pomislek: kaj, če mi ukradejo denar? A tudi ko vse premelješ, se lahko pojavi še kakšno neljubo presenečenje ...

V 90. letih so bili najvarnejša alternativa gotovini potovalni čeki. Na fotografiji Pakistan iz tistih časov. FOTO: Alen Steržaj

Brez pribite pare pred bankomatom

Murmansk na severu Rusije je krasno mesto – dokler ne pozabiš na limit na bančni kartici. FOTO: Alen Steržaj

Tudi gotovina zataji

Bankomati v Keniji včasih delajo, včasih ne. FOTO: Alen Steržaj

