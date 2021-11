Tekači na smučeh za začetek na lanskem snegu

Čeprav z besedno zvezo lanski sneg ponazorimo nekaj, kar ni več aktualno, je z lanskim snegom mogoče začeti novo smučarsko sezono. Na Pokljuki so progo za tek na smučeh odprli pred slabima dvema tednoma, jutri jo bodo še v Planici. Progi sta namenjeni predvsem treningu športnikov in bosta marsikateri ekipi prihranili pot v tujino, imajo pa tudi termine za rekreativne tekače na smučeh.

Približno kilometer in pol je dolga proga za drsalno tehniko, ki so jo na začetku novembra, takoj ko so bile temperature dovolj nizke, odprli v Športnem centru Pokljuka. Naredili so jo iz zalog lanskega in predlanskega snega; porabili so ga okoli 10.000 kubičnih metrov, približno 2000 kubičnih metrov ga je še ostalo. Zaloge snega po besedah Romane Meglič, vodje Športnega centra Triglav Pokljuka in hotela Center, ponavadi hranijo za pomembna tekmovanja v decembru, ko bolj redko zapade (dovolj) naravnega snega, tokrat pa takih tekem nimajo na programu. Letos je nekaj snežink že zapadlo, a bolj za vzorec, je sogovornica poročala s Pokljuke, znane predvsem po svetovnih tekmovanjih v biatlonu. Prvo večje tekmovanje bo januarja odprto evropsko mladinsko prvenstvo, od pomembnejših bo marca še alpski pokal v biatlonu.

Na Pokljuki so tekači na smučeh to sezono začeli že 6. novembra. FOTO: ŠD Pokljuka/Žiga Kalan

Kot je povedala Romana Meglič, so progo pripravili predvsem za treninge reprezentanc in klubov, zaradi česar – in tudi zaradi nekoliko slabšega vremena v zadnjih dveh vikendih – rekreativnih tekačev ni bilo še prav veliko, je pa zanje namenjen termin med 12. in 16. uro; dnevna vozovnica šest evrov. Opremo si je mogoče izposoditi samo ob izpolnjevanju pogoja PCT; tudi pri uporabi tekaških prog je treba upoštevati vladne ukrepe za obvladovanje širjenja novega koronavirusa.

Tek na smučeh je, kot je dejala vodja športnega centra, zlasti v času epidemije in z njo povezanih omejitev vse bolj priljubljen šport, prav tako pokljuška planota, predvsem zaradi narave in številnih možnosti rekreacije v vseh letnih časih. Obisk hotela Center je bil tako vse poletje in tudi jeseni dober, pa ne le zaradi bonov, ampak predvsem zaradi športnikov, ki so prevladovali med gosti. Ta čas je hotel prav tako večinoma zaseden, gostijo biatlonce pa tudi tekače na smučeh in celo veslače iz Češke.

Rezervacije, da ne bo gneče

Za jutri pa so odprtje tekaške proge napovedali v Nordijskem centru Planica. Sneg z deponije so začeli razvažati v soboto, je povedala Maja Kimovec iz omenjenega centra, že v prvem dnevu jim je uspelo pripraviti 800 metrov proge, do četrtka je nameravajo urediti od dva do tri kilometre.

Tudi ta bo namenjena predvsem športnikom na pripravah – medtem ko je na Pokljuki več biatloncev, tukaj pričakujejo več športnikov nordijskih disciplin; proga bo odprta od 8. do 20. ure, od 16. ure je bo del tudi osvetljen. Termina za rekreativce bosta med 12. in 14. uro ter med 18. in 20., če bi bilo vmes na progi manj športnikov na pripravah, morda tudi v vmesnem času, je napovedala Maja Kimovec. Povpraševanje je že zdaj veliko, zato so rezervacije obvezne, da se obiskovalci izognejo gneči, je dodala.

Konec tedna so sneg s planiške deponije, dobro zavarovane pred toploto, začeli razvažati na progo. FOTO: Nordijski center Planica

Obvezno je izpolnjevanje pogoja PCT, že zato, ker morajo obiskovalci ob nakupu vozovnice – ta stane pet evrov za dve uri – vstopiti v prostore nordijskega centra. Zdaj je v Planici, kot pravi sogovornica, sicer nekaj zatišja, pravi pokazatelj, kako ukrepi PCT vplivajo na obisk, bo predvsem december.

Ob ugodnih snežnih in vremenskih razmerah je skupna dolžina tekaških prog, ki se razprostirajo med Kranjsko Goro, Ratečami, Planico in Tamarjem, okoli 40 kilometrov.