Tudi v turizmu se hitro naučiš skromnosti

»Samo z včeraj na danes je v Ljubljani prenočevalo 400 ljudi!« je v petek, so sva se srečali, navdušeno vzkliknila Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana. »Včasih smo imeli 5200 gostov na noč, zdaj pa smo veseli že štiristotih. Hitro se naučiš skromnosti …« je ugotavljala direktorica javnega zavoda, ki bo v petek praznoval 20 let obstoja. Petra Stušek ga vodi mandat in pol, pred nedavnim so jo drugič izvolili za predsednico Združenja evropskih mestnih turističnih in kongresnih uradov ter marketinških organizacij European Cities Marketing (ECM).



V intervjujuje predstavila o načrte za prebujanje turizma v Ljubljani po epidemiji in razmišljala, kako bo ta drugačen.