Turisti vseh dežel, razkropite se po mestu!

Milijoni turistov, ki se po pandemiji spet zgrinjajo na Dunaj, so snovalce turistične politike prisilili, da so začeli iskati rešitve. Odločili so se, da jih bodo poskušali prepričati, naj se razpršijo po mestu in dajo priložnost tudi manjšim soseskam, ki ohranjajo dobrega starega duha intimnosti manjšega mesteca. Letos postavljajo v ospredje 11 takih četrti ali grätzlov, med njimi so Freihausviertel, središče dunajske kreativne scene ob tržnici Naschmarkt, judovska četrt Karmeliterviertel, bidermajerska idila v Spittelbergu in nekdanja rdeča četrt Stuwerviertel. Večina sicer nima strogih meja, a obiskovalec na tamkajšnjih ulicah in trgih takoj začuti posebno vzdušje, tudi če pride zgodaj zjutraj med tednom, ko so restavracije in galerije zaprte in še ni turističnega vrveža.