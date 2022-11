Varčujejo, a bleščavosti se ne bodo odrekli

Salzburg je res zibelka najbolj znane božične pesmi Sveta noč, toda največ gostov v adventnem času v Avstrijo privabi Dunaj. To je tudi mesto z največ božičnimi sejmi v EU; letos jih je 17 s skupno 905 stojnicami s kulinarično ponudbo in darili. Največji in za mnoge najbolj romantičen je na Spittelbergu v 7. dunajskem okraju, ki so ga odprli med prvimi, že konec minulega tedna. Obiskovalce pričakuje kar 125 stojnic.

Skoraj tisoč stojnic bo razporejenih po vsem mestu. FOTO: Joe Klamar/AFP

Najbolj znan in obiskan sejem Christkindlmarkt pred dunajsko mestno hišo bo 19. novembra zasijal v soju lučk in zadišal po praznikih. Letos bo ekološko in energetsko varčno naravnan, saj bodo hrano in pijačo stregli le na krožnikih in v kozarcih za večkratno uporabo. Sejem bo okrašen izključno z LED-lučkami, ki bodo prižgane dve uri manj kot prejšnja leta. Za ljubitelje drsanja bo spet na voljo 3000 kvadratnih metrov veliko drsališče, imenovano Dunajske ledene sanje; odprto bo od 19. novembra do 8. januarja. Na trgu pred mestno hišo že stoji 130 let stara in 28 metrov visoka smreka, ki tokrat prihaja iz avstrijske Štajerske. S 1650 LED-lučkami bo krasila Christkindlmarkt, na katerem pričakujejo več milijonov obiskovalcev.

Hotelirji niso povsem zadovoljni

Med bolj obiskanimi so še sejem ob spomeniku Marije Terezije, na trgu med prirodoslovnim in umetnostnozgodovinskim muzejem, s poudarkom na umetnostni obrti, tisti pred dvorcem Schönbrunn z božičnimi koncerti ter sejma pred baročnim dvorcem Belvedere in v zabaviščnem parku Prater. Kdor želi uživati ​​v punču in hkrati pomagati brezdomcem, lahko to stori od 15. novembra do 23. decembra pred cerkvijo Mariahilf ob vogalu Barnabitengasse in Mariahilferstrasse, največje nakupovalne ulice v Avstriji.

Vprašanje pa je, koliko večdnevnih gostov iz drugih delov Avstrije in tujine bo v adventnem času obiskalo prestolnico. Dunajski turizem je v letošnjem septembru zabeležil 1,3 milijona prenočitev, kar je le 15 odstotkov manj od rekordnega leta 2019, toda hotelirji se bojijo, da se trend oživljanja turističnega obiska ne bo obdržal do konca leta. Pričakovali so 75-odstotno zasedenost zmogljivosti v adventnem času, vendar zaradi rasti cen prenočitev število rezervacij ne raste po pričakovanjih.

Letos praznujejo na Dunaju 300 let od prvega božičnega sejma. FOTO: Eva Manhart/AFP

Tudi Dunajčanom preglavice povzroča inflacija, predvsem zaradi rasti cen energentov. Dunajska mestna uprava in gospodarska zbornica sta dosegli dogovor o varčevanju z energijo v adventnem času. Med drugim letos ne bo božične razsvetljave Ringa, 4,6 kilometra dolge avenije okoli zgodovinskega mestnega jedra.

Predraga dunajski zrezek in punč

Inflacija Dunajčane jezi tudi zaradi podražitev njihovih najljubših jedi v restavracijah. Letos poleti so mediji poročali o skokoviti rasti cen dunajskega zrezka, pečene gosi, priljubljene okrog ravnokar minulega martinovega, pa tudi o podražitvi priljubljenih pijač na stojnicah adventnih sejmov. Na nekaterih je cena večje skodelice punča kar 7,50 evra. Na sejmu v Schönbrunnu se je cena otroškega punča letos zvišala na 3,50 evra, lani pa je bila 2,50. Skodelica kuhanega vina na Spittelbergu stane najmanj 4,20 evra (lani 3,90), v Schönbrunnu pa so jo z lanskih štiri dvignili na 4,50 evra.

Tristoletna tradicija Prvi dunajski sejem ob času miklavževega in božiča so organizirali pred natanko 300 leti, leta 1722, na trgu in tržnici Freyung. Imel naj bi več kot sto stojnic. Leta 1822 so ta sejem preselili na večji trg Am Hof. Stojnice dunajskih božičnih sejmov imajo električno razsvetljavo od leta 1903. Leta 1918 se je sejem znova preselil na trg pred katedralo sv. Štefana. Od 80. let 20. stoletja dovoljenja za organizacijo sejmov v glavnem mestu izdaja mestna tržna uprava, ki jih tudi nadzoruje.