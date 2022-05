Vse več je hitrega, enodnevnega planinstva

V nadaljevanju preberite:

Jože Rovan je pravkar začel drugi mandat vodenja ene največjih nevladnih organizacij pri nas, Planinske zveze Slovenije (PZS). V njej je opravljal številne vloge, od gorskega stražarja do zagrizenega markacista. Ljubitelji gorskega kolesarstva so mu nadeli naziv Ata smrk turnega kolesarstva, saj je pred šestimi leti zakoličil Slovensko turnokolesarsko pot, študentje ljubljanske ekonomske fakultete pa ga poznajo kot profesorja statistike. Zdaj že nekdanjega; pred letom in pol se je namreč upokojil, saj je vodenje PZS z vsemi izzivi, ki jo čakajo, kot pravi, (prostovoljska) služba s polnim delovnim časom. Med izzivi so gotovo markiranje planinskih poti, skrb za planinske koče, razprševanje obiska na najbolj obljudenih delih in navsezadnje vprašanje, ali bi bilo treba reševanje v gorah plačati.