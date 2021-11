Adele pri Oprah o kilogramih, ločitvi in anksioznosti

Zvezdnica je Oprah povedala, da se je ločitve »sramovala«. Adelin oče je njeno mamo zapustil, ko je imela Adele komaj dve leti, ravno očetova odsotnost pa je njena največja otroška rana, je še razkrila v dveurnem intervjuju. Z očetom, ki je umrl aprila, sta se pred njegovo smrtjo zelo zbližala.

»Vse življenje sem bila obsedena z osnovno družino, ker je sama nikoli nisem imela. Že zelo zgodaj sem si obljubila, da bomo, ko bom imela otroke jaz, ostali skupaj. Zelo zelo dolgo sem se trudila,« je razkrila.

Leta 2018, ko sta se z možem Simonom Koneckim razšla, je imela občutek, da zakona »ni dovolj spoštovala«. Da ni srečna, je spoznala ob reševanju psihološkega testa v ženski reviji. Ob vprašanju 'Kaj je tisto, česar nihče ne ve o vas?' je prijateljicam rekla: »Resnično nisem srečna. Ne živim. Capljam na mestu.«

Po ločitvi se je spopadala z »grozljivimi napadi anksioznosti«. Rešitev je našla v telovadbi in v dveh letih izgubila kar 45 kilogramov. Povedala je tudi, da nekdanjega moža, s katerim sta bila par osem let, poročena pa manj kot leto, še vedno ljubi, ni pa zaljubljena vanj. Živita v isti ulici v Los Angelesu in sina vzgajata skupaj.

Razkrila je, da ji je nekdanji mož rešil življenje, ko je postala slavna. »Takrat sem bila zelo mlada in lahko bi zabredla v marsikaj. Z lahkoto bi se lahko podala po kakšni od temnih poti samouničevanja, ker je bilo vse skupaj zame preveč. Potem je prišel on in bil je najbolj stabilna oseba, kar sem jih kdaj spoznala. Še vedno mu zaupam s svojim življenjem.«

Prvič na koncertu tudi sin

Med intervjujem, ki so ga predvajali na televiziji CBS, so pokazali tudi posnetke s koncerta v observatoriju Griffith v Los Angelesu. Tega so se udeležili tudi zvezdniki Lizzo, James Corden in Melissa McCarthy, prvič pa je mamo na odru videl tudi njen sin Angelo.

»Absolutno je čast mojega življenja, da si nocoj z mano,« ga je ponosna Adele pozdravila z odra. Med koncertom je eden od obiskovalcev zasnubil svoje dekle, pevka pa jima je posvetila pesem Make You Feel My Love. »Hvala bogu, da je privolila, sicer ne vem, za koga bi pela naslednjo pesem,« se je pošalila Britanka.