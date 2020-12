Alexandria Ocasio-Cortez: Trumpi čakajo, da pridejo na vrsto

Z naslovnice prestižne decembrske številke revije Vanity Fair se, odeta v bledo rožnat kostim, smehlja najmlajša ameriška kongresnica v zgodovini in ženska, katere politični talent in karizmo primerjajo z Barackom Obamo, demokratka Alexandria Ocasio-Cortez.



»AOC – njena naslednja štiri leta,« so zapisali na naslovnici ameriške revije, in 31-letni političarki namenili kar deset strani. Fotografije je posnel 25-letni Tyler Mitchell, prvi temnopolti fotograf naslovnice revije v zgodovini, odgovorna urednica Vanity Faira Radhika Jones pa je naslovno zgodbo napovedala z besedami: »Njeni prvi dve leti sta bili dobro unovčeni. Njene in naše oči so zdaj uperjene v to, kar sledi.«



Domači ji rečejo Sandy, nekateri politični kolegi Alex, svetu pa je vedno bolj znana kot AOC in kot feministična ikona, kar je »nekako razčlovečeno na, čudno, tako pozitiven kot negativen način,« je povedala med pogovorom v svoji pisarni v Bronxu.



Spregovorila je tudi o ženskah v politiki: »Ni naključje, da je pred vsakimi volitvami ženska tista, ki se je demokrati bojijo. Najprej je bila Pelosijeva, nato Hillary, zdaj sem na vrsti jaz.« V nos gre tudi nekaterim kolegom iz lastne stranke, od nasprotnikov pa prejema celo grožnje s smrtjo. Predsednik Donald Trump je imel zanjo več vzdevkov, od »tista revna študentka« do »norica«.



»Velikokrat v prvih šestih mesecih se mi je zdelo, da tega ne zmorem, da se ne bom mogla potegovati za ponovno izvolitev. Občasno je bilo groženj toliko, da nisem bila prepričana, ali bom sploh preživela do naslednjih volitev,« pravi. Nekateri jo že vidijo v Beli hiši, ona pa jim v šali odgovarja: »Mar biti kongresnica ni dovolj dobro?«



Preden se je začela ukvarjati s politiko, se je štirikrat na teden ukvarjala z jogo, zdaj pa sta si s partnerjem omislila psa, francoskega buldoga Deca. Intervju je nastal pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, toda njeno sporočilo je jasno: »Če pod Bidnom življenje ne bo drugačno, če se ljudje ne bodo dejansko počutili drugače, smo opravili. Veste, koliko Trumpov čaka, da pridejo na vrsto?«



