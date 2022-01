Andre Leon Talley: Umrl eden največjih modnih vplivnežev

Eden največjih vplivnežev v svetovni modni industriji zadnjih 40 let Andre Leon Talley se je poslovil v 73. letu v newyorški bolnišnici. Natančen vzrok smrti prvega afroameriškega kreativnega direktorja v zgodovini modne biblije Vogue še ni znan. Po besedah dolgoletne prijateljice anesteziologinje dr. Yvonne Cormier je umrl zaradi zapletov po okužbi s covidom-19, sicer pa je imel že dolgo zdravstvene težave zaradi previsoke telesne teže.

Cormierjeva je dejala, da bo najbolj pogrešala prijateljev veseli značaj in smisel za humor. Prodoren modni urednik, novinar in stilist nekdanje prve dame Michelle Obama je v 80. in 90. letih preteklega stoletja z delom za kopico znanih revij ključno prispeval k uveljavljanju temnopoltih manekenk in manekenov v visoki modi. Pri reviji Out so ga leta 2007 uvrstili na lestvico petdesetih najvplivnejših gejev in lezbijk v Ameriki.

Zanj značilen dizajnerski kaftan

Med letoma 2010 in 2011 je kot sodnik nastopal v resničnostnem šovu Ameriški top model. Diplomiranec francoske literature in dobesedni modni velikan, visok 198 centimetrov, se je v modo neskončno zaljubil že pri devetih letih, ko je v knjižnici našel revijo Vogue. Njen kreativni direktor in urednik je bil med letoma 1983 in 1995.

Z zloglasno hladnokrvno urednico Anno Wintour je kot stalni kolumnist sodeloval do leta 2013, ko ga je po njegovih besedah najbrž odpustila zato, ker je nenadoma postal »prestar, predebel in premalo kul«​. V preteklosti mu je večkrat uspelo shujšati, a se je nato spet zredil. »Tveganjem se izpostavljam le v modi, ne v atletiki,« se je znal pošaliti na svoj račun. Kot strastni častilec mode je bil najpogosteje odet v dizajnerski kaftan, kombiniran s plaščem.

Nihče ni videl sveta bolj glamuroznega

Nad luksuzom ga je prva navdušila babica po mamini strani, ki ga je vzgajala. Poklicna hišna pomočnica je bila vedno urejena do zadnje podrobnosti, posebej za nedeljsko mašo. Tudi vnuka je oblačila imenitno. »Vem, kaj je brezpogojna ljubezen. V svojem življenju sem jo prejel od babice,« je povedal v enem od intervjujev in dodal, da je bila v času zakonov Jima Crowa, ki so uveljavljali rasno segregacijo, hkrati zelo negativno nastrojena proti belcem:

»Ni pustila, da bi stopili v našo hišo. To je bilo njeno pravilo. Edini belec, ki mu je to uspelo, je bil mrliški oglednik.« Ob Talleyjevi smrti so se na družbenih omrežjih zvrstili užaloščeni zapisi znanih modnih oblikovalcev. Diane von Fürstenberg je v slovo napisala: »Dragi Andre, nihče ni videl sveta bolj glamuroznega kot ti, nihče ni bil veličastnejši in dušno poln; svet bo manj radosten. Imela sem te rada in se s teboj smejala 45 let. Pogrešam tvoje glasne krike. Tako zelo te imam rada.«