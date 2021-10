Andrea Bocelli: Podpisal pogodbo z založbo št. 1

Glasba lahko v težkih časih združuje ali razdvaja. Ikonični italijanski tenorist in prejemnik številnih nagrad Andrea Bocelli (63) je tudi v času koronakrize dokazal, da lahko vzbudi veliko pozornosti zvestega in novega občinstva. Njegov na youtubu predvajani koncert z naslovom Music for Hope (Glasba za upanje), ki je potekal aprila 2020 v Milanski stolnici, velja za najbolj gledan dogodek s klasično glasbo, predvajan v živo, s trenutno več kot 42 milijoni ogledov.

V teh dneh je zvezdnik s tridesetletno bogato kariero podpisal dolgoročno pogodbo z vodilno založbo v zabavni glasbeni industriji Universal Music Group (UMG). Tako se bo njegova prisotnost na globalnem trgu šovbiznisa in trženja seveda še povečala.

Novembra koncert v Ljubljani

Z UMG je sicer sodeloval zadnjih 25 let, a pogodba, podpisana sredi oktobra letos, ga bo zagotovo še trdneje ustoličila kot kralja klasične glasbe iz Toskane, ki je do zdaj prodal že več kot 90 milijon albumov in ima celo svojo zvezdo na Hollywoodski aleji slavnih. Po njegovih besedah si bo v ustvarjanju in delu še naprej prizadeval za promocijo edinstvene italijanske kulture.

Popolna slepota od otroštva dalje ga ni ustavila pri razvijanju izjemnega daru za glasbo, s katero z veliko mero empatije vstopa v srca množic po vsem svetu. Do zdaj je vrhunski umetnik nastopil že pred štirimi ameriškimi predsedniki, tremi papeži in britansko kraljevo družino.

Zelo odmevna so bila tudi njegova sodelovanja z največjimi pop zvezdniki od Jennifer Lopez in Christine Aguilere do Eda Sheerana. Njun glasbeni video Perfect Symphony ima na youtubu več kot 371 milijonov ogledov. V soboto, 20. novembra bo Bocelli nastopil tudi v ljubljanskih Stožicah.