Avstralska policija opustila preiskavo zoper pevkinega očeta

Konec februarja je v medije pricurljala novica, češ da je Scott Swift, oče Taylor Swift, po pevkinem zadnjem avstralskem nastopu turneje Eras v obraz udaril paparaca Bena McDonalda, medtem ko jih je ta v gruči drugih fotografov poskušal fotografirati.

»Tam je bilo približno štiri ali pet varnostnikov in v nekem trenutku je eden od njih začel vame in v moj fotoaparat suvati z dežnikom,« je za AP tedaj dejal McDonald in dodal, da je nato nekdo drug stekel do njega in ga udaril v levo stran obraza. »Sprva sem mislil, da je avstralski varnostnik tisti, ki je poskušal pred ameriškimi kolegi biti junak, a se je izkazalo, da je bil to pevkin oče. V 23 letih me še nihče nikoli ni udaril v obraz.«

Čeprav ni bil resno poškodovan, se je paparac odločil na policijo vložiti prijavo, saj meni, da razloga za nasilje ni bilo, pri tem pa trdi, da so se on in njegovi kolegi do Taylor Swift in njene ekipe vedli dostojno, pri čemer je udarec prejel, ko je bila zvezdnica že v avtomobilu. Tiskovni predstavnik glasbenice trdi nasprotno – člane medijev je obtožil agresije, njeni oboževalci in paparaci naj bi se prerivali z varnostniki, dva posameznika pa naj bi se »agresivno prebijala proti Taylor, grabila njeno varnostno osebje in grozila, da bosta uslužbenko vrgla v vodo«.

Policija Novega Južnega Walesa je sicer potrdila, da je preiskovala primer, v katerem je 71-letni moški domnevno napadel 51-letnika, po enomesečni preiskavi pa je sporočila, da ne bo ukrepala in je obtožbe proti Scottu Swiftu opustila. »Nismo odkrili kršitve, zato se je preiskava končala z odločitvijo, da nadaljnje ukrepanje policije ni potrebno,« so dejali.