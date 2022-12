Barack Obama priporoča

S to tradicijo je začel v času svojega predsedniškega mandata, leta 2015.

»Vedno se veselim, da lahko z vami delim svoj seznam najljubših knjig, filmov in glasbe, Najprej so tu knjige, v katerih sem užival v tem letu. Sporočite mi, katerem moram prebrati v 2023,« je v petek zapisal na tviterju.

Na seznamu najboljšega branja je na prvem mestu The Light We Carry, ki jo je napisala njegova žena Michelle Obama. »Tukaj sem nekoliko pristranski,« je šaljivo pripisal.

Nekdanja prva dama se v knjigi ukvarja z večnimi vprašanji: kako zgradimo trajne in odkrite odnose, kako kljub razlikam med nami zgradimo skupnost, katera orodja uporabimo, ko dvomimo vase in se počutimo nemočni, kaj storimo, ko imamo občutek, da se je nabralo preveč vsega ...

Na seznam dobrega branja je Obama uvrstil tudi distopični prvenec Jessamine Chan The School for Good Mothers, zgodbo o Fridi Liu, ki se zaradi napačne presoje znajde pod drobnogledom vladnih uradnikov, ki opazujejo matere, katerih otroci se poškodujejo na igrišču, matere, ki otrokom dovolijo, da sami hodijo domov ...

Na prvo mesto med knjižnimi priporočili je uvrstil knjigo svoje žene Michelle The Light We Carry in hudomušno pripisal, da je nekoliko pristranski. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Na seznamu so tudi najnovejši znanstvenofantastični roman Emily St. John Mandel Sea of Tranquility, roman Trust argentinsko ameriškega pisatelja Hernana Diaza, biografija očeta ameriške revolucije The Revolutionary: Samuel Adams avtorice Stacy Schiff, roman o izgubi in žalovanju The Furrows ameriško zambijske pisateljice Namwali Serpell, zgodba o ameriškem jugu South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation avtorice Imani Perry, prvenec Charmaine Wilkerson Black Cake, avtobiografski strip kanadske risarke Kate Beaton Ducks: Two Years in the Oil Sands, knjiga o neverjetnih čutilih živali An Immense World avtorja Eda Younga, zbirka kratkih zgodb Liberation Day Georgea Saundersa, znanstvenofantastični roman The Candy House Jennifer Egan in zgodovinski roman Abdulrazaka Gurnaha Afterlives, ki se dogaja v vzhodni Afriki v času nemške kolonizacije.

Med filmi, ki so ga letos navdušili, Obama med drugim izpostavlja uspešnico Top Gun: Maverick, zgodovinski dokumentarec Descendant o afriški četrti v Alabami in potomcih zadnjih znanih zasužnjenih Afričanov, pripeljanih v Združene države, najnovejši film Stevena Spielberga o družinskih skrivnostih in moči filma The Fabelmans, francosko fantazijsko dramo Petite Maman in film korejskega režiserja Park Chan-wooka Decision to Leave.

Pester je tudi Obamov glasbeni okus. Med njegove pesmi leta se uvrščajo The Heart Part 5 Kendricka Lamarja, Break My Soul Beyoncé, Tití Me Preguntó raperja Bad Bunnyja in About Damn Time pevke Lizzo.