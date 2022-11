Bob Geldof: Protestnike podpira tisočodstotno

Za mlade okoljske protestnike, ki pod sloganom in imenom Just Stop Oil vzbujajo pozornost z napadi na klasično umetnost v galerijah po vsem svetu, se je najglasneje zavzel irski glasbenik in politični aktivist Bob Geldof. 71-letni zvezdnik, znan po dobrodelni organizaciji Band Aid in soavtorstvu pri pesmi Do They Know It's Christmas?, meni, da protestniki ne povzročajo resne škode:

»Nikogar ne ubijajo. V nasprotju s podnebnimi spremembami. Tisočodstotno imajo prav in jaz jih tisočodstotno podpiram.« Skupino Just Stop Oil je označil za bistro že oktobra letos, ko sta dekleti, stari okoli dvajset let, v londonski Narodni galeriji v znamenito sliko sončnic Vincenta Van Gogha zabrisali paradižnikovo juho. Takrat je ena zavpila: »Kaj je pomembnejše – umetnost ali življenje?«

Kritik jih je označil za bedake

Zaradi steklene zaščite sta poškodovali le starinski okvir, slika pa je ostala nedotaknjena, a umetnostni kritik Waldemar Januszczak je v zapisu na twitterju dejanje označil za patetično: »Bedaki, znesite se nad naftnimi družbami, ne pa nad nedolžno umetnostjo.«

Geldof, tudi multimilijonar s premoženjem v vrednosti 150 milijonov dolarjev, srborito mladež podpira še naprej. Kot poroča Sky News, je ta zdaj pozvala angleškega kapetana Harryja Kanea, naj na Svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju, enem najbolj bogatih nahajališč nafte, nosi zapestnico z imenom njihovega gibanja.

Napovedujejo stopnjevanje dejanj

V predbožičnem obdobju napovedujejo še več akcij. Njihov predstavnik Alex De Koning pravi, da bodo dejanja še stopnjevali, če se britanska vlada ne bo primerno odzvala, tj. ustavila vse projekte, ki vključujejo uporabo nafte. Na vprašanje, ali bodo v prihodnje tudi nepovratno uničevali umetnine, so odgovorili, da je tudi to mogoče. Nekaj protestnikov so že aretirali, a to jih po besedah De Koninga ne bo ustavilo:

»Če ne bomo ukrepali, bodo umrli milijoni ljudi, ki ne bodo mogli občudovati te umetnosti.« Po pisanju revije Time bi lahko bila duhovna vodja gibanja klinična psihologinja Margaret Klein Salamon, izvršna direktorica CEF (The Climate Emergency Fund), ki prek donacij bogatašev podpira določene proteste, a sama pravi, da nelegalnih ne pokrivajo. Hkrati dvoumno dodaja, da so mnogi protesti kot požarni alarm, ki nas pretrese in zbudi, medtem ko med sledenjem pravilom korakamo proti robu klifa.