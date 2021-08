Bob Woodward: Kmalu nova knjiga o Trumpu

Znameniti ameriški preiskovalni novinar Washington Posta in pisatelj Bob Woodward (78) bo jeseni izdal še eno knjigo in s tem zaključil svojo trilogijo o Donaldu Trumpu (75). Legendarni publicist, ki je že kot mladenič zaslovel s poročanjem o aferi Watergate oziroma Globoko grlo – ta je odnesla predsednika Richarda Nixona – je tretji del, ki izide 21. septembra, poimenoval Peril (Nevarnost); prva dva dela sta naslovljena Fear (Strah, iz leta 2018) in Rage (Bes, iz leta 2020).



Izjemno vplivni avtor več kot dvajsetih knjig o politiki je, kot poroča The Guardian, v zadnjem delu trilogije zajel Trumpovo ravnanje v obdobju pandemije koronavirusa oziroma globalne zdravstvene krize. Vsebina temelji na stotinah intervjujev, dnevniških zapisov, osebnih pisem, mejlov, prepisov telefonskih pogovorov in zaupnih podatkov.

Brez sodelavca ne gre

Woodward, ki velja za enega prvih zvezdnikov preiskovalnega novinarstva – o njem in njegovem delu so v Hollywoodu posneli vrsto filmov – je v knjigi analiziral tudi prvi mesec predsedovanja Joeja Bidna (78). Po besedah založnika Simon & Schuster bo publikacija prvič razkrila, da je Trumpovo rokovanje s pandemijo koronavirusa in drugimi zadevami močno presegalo zgolj domačo politično krizo.



Tako kot v 70. letih, ko sta potopila Nixona skupaj s kolegom Carlom Bernstainom, je novinarski težkokategornik tudi tokrat delo spisal s sodelavcem z Washington Posta, tokrat z Robertom Costo. V poplavi knjig o Trumpu stavi na ekskluzivnost svojih zapisov in dognanj. Kot pravi, v skoraj petdesetletni novinarski karieri še ni doživel česa podobnega, kot so bili telefonski pogovori s Trumpom, za katerega pravi, da ga razganja od divje energije in daje vtis nočnega razgrajača, četudi ne pije.

Še ena potencialna uspešnica

»V pogovoru o virusu sem mu dejal, da se bodo volitve vrtele okrog tega in kako se ga bo lotil. Odvrnil je: 'Res tako misliš?' Potrdil sem, on pa je rekel: 'Kaj pa ekonomija?' Moj odgovor je bil: 'No, kot veš, sta zadevi povezani'. On pa: 'Malo.' Začudeno sem ponovil: 'Malo?' Rekel je: 'O, ja, ja, saj sta.'« Menda je Trumpu tudi iskreno povedal, da bo tretja knjiga zanj posebej težko branje, saj bo v njej našel tudi sodbe, ki mu ne bodo všeč.



Woodwardu napovedujejo še eno knjižno uspešnico z lepimi zaslužki; sam ima trenutno premoženje v vrednosti 25 milijonov dolarjev. Dvakratni ločenec – s tretjo ženo Elso Walsh (64) se je poročil leta 1989 – ima dve hčerki; starejša Tali Woodward (44), rojena v drugem zakonu, je prav tako novinarka oziroma urednica spletnega neprofitnega medija The Trace, ki pokriva tematiko nadzora nad orožjem in z njim povezano nasilje v Ameriki.



