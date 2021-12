Bodite neprimerljivi!

V zapletenih zdravstveno-političnih razmerah so v izraelskem obmorskem mestu Eilat izpeljali letošnje lepotno tekmovanje Miss Universe. Krono je na izboru, ki s prireditvami Miss World, Miss International in Miss Earth tvori nekakšen lepotni veliki slam, osvojila 21-letna Harnaaz Sandhu iz Indije.

Potek tekmovanja – sklepni izbor si povprečno ogleda pol milijarde televizijskih gledalcev – je narekovala pandemija covida-19, k bojkotu prireditve zaradi izraelskih kršitev njihovih pravic pa je pozvala Palestina. Nekaj držav se je bojkotu pridružilo, a premalo, da bi spektakel odpadel.

Lepotica iz Indije je nekaj trenutkov po inavguraciji besede namenila mladim po vsem svetu: »Vedite, da ste edinstveni, in to vas dela krasne, ne primerjajte se z drugimi. Verjela sem vase, zato sem danes tukaj.«

Kandidatke za laskavi naslov so se morale na novi koronavirus testirati vsakih 72 ur, kmalu po prihodu v Izrael je bila pozitivna francoska predstavnica Clemence Botino, a na njeno srečo se je desetdnevna karantena zanjo končala tik pred prireditvijo in je lahko nastopila.

Ker sta lani vzpostavila diplomatske stike z Izraelom, sta svoji predstavnici poslala tudi pretežno muslimanska Maroko in Bahrajn, domača predstavnica Noa Cochva pa je poudarila prizadevanja, da naj prireditev ne bo politična. Prva spremljevalka zmagovalne Indijke je postala Paragvajka Nadia Ferreira, druga spremljevalka pa Lalela Mswane iz Južne Afrike; izbora se je udeležila kljub temu, da je vlada njene države izraelsko ravnanje s Palestinci označila za apartheid.

Dekleta so se predstavila v narodnih nošah, kopalkah, najboljših deset pa še v dolgih večernih oblekah v barvah siceršnjih športnih medalj: zlati, srebrni in bronasti. Pri kandidatkah pa niso ocenjevali samo videza, ampak so s postavljanjem vprašanj presojali tudi njihovo zmožnost javnega nastopanja. Zmagovalka je predvsem poudarila nujnost boja proti podnebnim spremembam: »Preprečiti in zaščititi je bolje kot pokesati se in popravljati.«

Zgodil se je tudi manjši incident, saj je voditelj prireditve, komik Steve Harvey, Harnaaz Sandhu pozval, naj oponaša žival po svojem izboru. Predlog je izzval nekaj negodovanja, a lepotica se je za trenutek vživela v mačko. Ker izbor Miss Universe izvira iz ZDA, prvič so ga pripravili leta 1952 v Kaliforniji, se je televizijski prenos končal okoli pete jutranje ure po srednjeevropskem času, ker je po ameriškem tisto uro pred sprejemniki največ gledalcev.