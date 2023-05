Ali umetno jezero skriva truplo izginule deklice?

Policija je ta teden začela z obsežno preiskavo jezera Arcade blizu portugalskega letovišča Praia da Luz, od koder je leta 2007 izginila triletna britanska deklica Madeleine McCann. Verjetno je, da se v jezeru nahaja njeno truplo. Dekličino izginotje povezujejo s 45-letnim Nemcem, ki ga sumijo ugrabitve in umora. Na Portugalskem je bila zadnja obsežna policijska preiskava, ki naj bi odkrila, kaj se je zgodilo z deklico leta 2014, vendar ni obrodila sadov. Leto dni po ugrabitvi pa je policija na podlagi anonimne prijave v jezeru našla bele nogavičke in plastične trakove, a kljub temu takrat jezera niso izsušili.

Ali umetno jezero skriva truplo deklice? FOTO: Luis Ferreira/ Reuters

Christiana B., ki trenutno prestaja zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj povezanih z mamili, je glavni osumljenec tega strašnega zločina, ki še vedno ni doživel razpleta, saj krivdo odločno zanika. A morda je prav on policiji povedal, da je truplo deklice odvrgel v jezero in so zato preiskovalci znova zagnali iskalno akcijo.

Nemca bremeni tudi sedemletna zaporna kazen zaradi posilstva 72-letne ženske prav v kraju, kjer je leto in pol kasneje izginila britanska deklica, ki je v apartmaju spala z mlajšima bratom in sestrico, medtem ko so starši večerjali v bližnji restavraciji. Na območju Algarveja, kjer je tudi omenjeno letovišče je namreč Christian B. živel več let in tam zagrešil številna kazniva dejanja, v njegovem avtodomu, s katerim bi lahko odpeljal Maddie, pa so odkrili številna otroška oblačila in kopalke. Portugalski testi DNK sicer niso potrdili povezave med Nemcem in Maddie.

Gre za krutega zločinca, ki ga povezujejo tudi z mnogimi drugimi primeri ugrabljenih otrok na različnih koncih Evrope. Morda je bil prav on kriv tudi za izginotje šestletnega Reneja Hasseja, ki je izginil leta 1996 s plaže v portugalskem Aljezuru, pa za petletno Ingo Gehricke, ki je izginila med sprehodom z družino v gozdu v nemškem Schönebecku. Brückner morda tudi ve, kaj se je zgodilo z osemletnico, ki so jo pogrešili leta 2004 blizu letovišča Praia da Luz. Seznam bi utegnil biti še daljši, se bojijo nemški preiskovalci.

Kate in Gerry McCann, nesrečna starša deklice, sta se znašla celo na seznamu osumljencev. FOTO: Darren Staples/ Reuters

Iskanje Madeleine McCann je bilo velika medijska novica, o njej je bilo objavljenih tisoče člankov, tisoče radijskih, televizijskih prispevkov, posnetih dokumentarcev in napisanih knjig – pod eno se je podpisala mama Kate McCann. Njena starša sta se namreč ves čas borila, da bi policija, ki je medtem že obupala, našla nove dokaze o tem, kje je njuna hči. Takoj po izginotju so preiskovalci za umor osumili prav starše, češ, da sta svoje otroke uspavala, da bi lahko mirno večerjala s prijatelji, a sta mali Maddie dala preveliko količino tablet in je zaradi tega umrla, zato sta se morala znebiti njenega trupla. Mamo so celo obtožili, da je delala za britansko obveščevalno službo MI5 in da je zato primer postal tako razvpit. Zakonca McCann sta zaradi preiskave še dolgo ostala na Portugalskem. Kasneje se je tudi izkazalo, da je portugalska policija tako malomarno vodila preiskavo, da so takoj po ugrabitvi v apartmaju uničili mnoge sledi. Interpol pa je začel preiskavo šele po petih dneh, ko je ugrabitelj že dodobra zakril sledi in izginil.

Kaj se torej skriva v mračnem jezeru? Starši sicer še vedno upajo, da bodo deklico, ki je zdaj stara 19 let, nekoč našli živo.