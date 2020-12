Brez Samanthe ne bo isto

Odnosi priljubljene četverice za kamerami niso bili idealni. FOTO: Dylan Martinez/ Reuters

Oboževalci so drugo filmsko nadaljevanje serije raztrgali. FOTO: Promocijsko gradivo

Po tem, ko je igralka, najbolj znana po vlogi Samanthe Jones v kultni seriji Seks v mestu, oktobra 2017 med gostovanjem pripokopala upe oboževalcev, da bodo videli še tretje filmsko nadaljevanje serije, Page Six poroča, da pri HBO Max zdaj razmišljajo o nadaljevanju serije.Če se bodo zares lotili snemanja, v njej zagotovo ne bo Cattrallove. Kot je povedala pred dobrimi tremi leti, »to ni zame. Dejstvo je, da sem dopolnila 60 let in zame je bil to trenutek, ko sem se zelo jasno zavedla, koliko let mi je še ostalo in kaj hočem z njimi narediti.«Glavna zvezdnica nadaljevanke,(55), ki je igrala Carrie Bradshaw, je ideji o ponovnem odhodu pred kamere veliko bolj naklonjena, za stvar pa sta menda tudi(54), ki je igrala odvetnico Mirando, in(55), ki je upodobila romantično Charlotte.64-letna Cattrallova je že večkrat dala vedeti, da s Sarah Jessico Parker nista v dobrih odnosih, kako slabi so dejansko, pa je postalo jasno leta 2018, ko je Cattrallovi umrl brat, Parkerjeva pa ji je na družbenem omrežju izrekla sožalje. »Naj bom zelo jasna (če doslej nisem bila dovolj). Nisi moja družina. Nisi moja prijateljica,« se je na zapis odzvala Kim.Zvezdnici sta se menda sprli zaradi denarja. Leta 2008 je The Telegraph poročal, da so Parkerjevi dodelili vlogo izvršne producentke, kar ne pomeni, da je to funkcijo tudi opravljala, si je pa tako zvišala plačo za 300.000 dolarjev. Kasneje je honorar uspelo zvišati tudi Cattrallovi, kar je Parkerjevo menda tako užalilo, da z njo ni več hotela jesti za isto mizo.Cattrallova sicer deli mnenje številnih oboževalcev serije, da dva filma, ki sta ji sledila, ne dosegata njene kakovosti: »Mislim, da je bil Seks v mestu najboljši, ko je bil serija. Dva filma sta bila bonus.« Parkerjeva po drugi strani meni, da še niso povedale vsega. »Rada bi videla, kje so dekleta zdaj,« je lani dejala za Entertainment Weekly.