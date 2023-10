Britney Spears: Nič več zarot, nič več laži

Jutri bo izšla knjiga spominov The Woman in Me (Ženska v meni) ameriške glasbenice Britney Spears. Enainštiridesetletna popzvezdnica je v njej razkrila številne doslej skrbno varovane skrivnosti, ki jih je že prejšnji teden objavila revija People. Med drugim je natančno popisala obdobje med letoma 1999 in 2002, ko je bila v razmerju s stanovskim kolegom Justinom Timberlakom, in razkrila, da je z njim zanosila. »Bilo je presenečenje, a zame nosečnost ni bila tragedija. Justina sem res močno ljubila. Vedno sem si predstavljala, da si bova nekoč ustvarila družino. To bi zgolj pomenilo, da jo bova imela precej prej, kot sem pričakovala. Toda Justin nikakor ni bil navdušen nad tem. Rekel je, da še nisva pripravljena na otroka. Da sva veliko premlada,« je zapisala in pojasnila, da je opravila splav, ki ga je opisala kot nekaj najhujšega v svojem življenju. »Če bi bilo odvisno zgolj od mene, tega ne bi nikoli storila. A Justin je bil zelo odločen, da noče biti oče.«

Natančno popisala obdobje med letoma 1999 in 2002, ko je bila v razmerju s stanovskim kolegom Justinom Timberlakom. FOTO: Tom Mihalek/AFP

V tistem obdobju je bila njena slava na višku. Močno je odmeval njen nastop na podelitvi nagrad​ VMA MTV, med katerim si je okoli vratu ovila živega pitona. V knjigi spominov je zapisala, da je nastop potekal po načrtu, toda na neki točki se je močno ustrašila, saj je kača neprestano sikala, kazala jezik in se ji približevala z glavo.

Poleg njenega bliskovitega vzpona med zvezde in številnih odmevnih nastopov se velik del knjige po pričakovanju vrti okoli skrbništva. Spomnimo, od leta 2008, ko je doživljala hude psihične stiske, njene težave pa so ves čas spremljali in razgaljali rumeni mediji, je imel skrbništvo nad njo njen oče James Spears. Zvezdnica se je dolgo borila, da bi se osvobodila njegovega nadzora. Tudi na sodišču. Leta 2021 je med javnimi zaslišanji razkrila, da je bila prisiljena v kontracepcijo, da ni smela voziti avtomobila in da brez nadzora ni smela zapuščati doma. James Spears se je ob koncu sojenja odpovedal skrbništvu nad njo.

Poleg njenega bliskovitega vzpona med zvezde in številnih odmevnih nastopov se velik del knjige po pričakovanju vrti okoli skrbništva. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Trinajst let sem se počutila kot senca sebe. Ko danes pomislim, kako so moj oče in njegovi sodelavci tako dolgo nadzorovali moje telo in moj denar, mi postane slabo. Postala sem robot. Pa ne samo robot, bolj otrok robot. Hoteli so, da se na odru obnašam divje, tako, kot so mi naročili, v preostalem času pa, da sem robot,« je opisala svoje občutke. Spregovorila je tudi o dolgoletnem boju z depresijo in o drogah, s katerimi si je poskušala lajšati stisko.

»Končno je napočil čas, da povzdignem glas in spregovorim. Moji oboževalci si zaslužijo, da to slišijo neposredno od mene,« je dejala v intervjuju za People. »Nič več zarot, nič več laži – samo jaz imam nadzor nad svojo preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.«