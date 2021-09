Britney Spears: Oče se je odpovedal skrbništvu

James Spears (69) se dolgo trajajočemu kontroverznemu skrbništvu nad slavno in bogato pop pevko, igralko in plesalko Britney Spears (39) odpoveduje. Tudi uradno, saj je sodišče v Los Angelesu obvestil o odstopu z mesta skrbnika. Po njegovih besedah so ga k tej odločitvi privedli nedavni dogodki.



Razvpita zvezdnica se je vrsto let borila za popolno neodvisnost, ki zadeva finance in zasebno življenje. Oboje je bilo večino časa pod budnim očesom očeta vse od leta 2008, ko je doživela več živčnih zlomov zapored in so njeno duševno stisko ves čas spremljali in razgaljali rumeni mediji.

Imel bi še dva milijona

Pod pritiski javnosti in gibanja #FreeBritney ter lastnega opolnomočenja ji je – tudi po zaslugi pred kratkim najetega izvrstnega odvetnika Mathewa Rosengarta, ki je med drugim zastopal že Bena Afflecka in Stevena Spielberga –​ ​uspelo najti ključ do svobode. Pa vendar se oče James pričakovano ne poslavlja kar tako, saj si želi prej doseči izplačilo vsaj še dveh milijonov dolarjev za poplačilo stroškov; hčerkino premoženje je vredno kar 60 milijonov dolarjev.



Po očetovem umiku se bo lahko Spearsova spet popolnoma sama odločala, za kaj bo porabila denar, ali se bo poročila s svojim dolgoletnim fantom, osebnim trenerjem Samom Asgharijem (27), ter morda z njim imela še kakšnega otroka ipd.; ima že najstniška sinova iz propadlega zakona z didžejem Kevinom Federlineom (43), za katera mu, vse odkar ima ta skrbništvo, plačuje visoko preživnino; 70 odstotkov časa sta pri njem.

Verjetna vrnitev na odre

V zadnjih mesecih je večkrat naslovila sodišče, da si želi svobode, in očetovo skrbništvo opisala kot psihično nasilje. Oče je prek odvetnika sporočil, da si za svojo hčer ves čas želi le najboljše, in če meni, da lahko sama ureja svoje življenje, mora dobiti to priložnost. Od leta 2018 ni nastopila, ker tega pod očetovim nadzorom ni več hotela početi. Zdaj se bo verjetno vrnila na odre.



Kot poroča Guardian, je njen odvetnik za AP povedal, da očetova vloga za prekinitev skrbništva nedvomno pomeni Britneyjino zmago, hkrati pa se James Spears skupaj z vpletenimi ne bo mogel izogniti odgovornosti in roki pravice, kar zadeva finančne transakcije in moralne odločitve v zadnjih letih, kar bodo v prihodnje še podrobneje raziskali. Saga o hčerki in očetu Spears, kot kaže, še ni popolnoma končana. Na sodišču se nadaljuje 29. septembra.

