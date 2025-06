Mladeniči iz BTS se vračajo iz vojske in napovedujejo vrnitev na oder

Člana superskupine BTS, poznana po umetniških imenih RM in V, sta bila včeraj po obveznem služenju vojaškega roka odpuščena iz južnokorejske vojske. Gre sicer za skupino iz žanra K-pop, ki navdušuje mlade v Aziji, Evropi in ZDA. Oboževalci zdaj nestrpno čakajo, da bodo služenje vojski ta mesec končali še drugi člani skupine, poroča Reuters.

RM in V sta ob vzklikih več deset oboževalcev v bližini vojaške baze pozdravila množico in napovedala, da se bosta kmalu vrnila na odre. Navzoče sta nagovorila oblečena v vojaška oblačila.

»Vsem članom ARMY, ki so nas čakali, medtem ko smo bili v vojski, želim povedati, da sem resnično, resnično hvaležen. Prosim, počakajte še malo in vrnili se bomo z res kul nastopom,« je dejal V pred oboževalci. ARMY je sicer največji globalni klub oboževalcev BTS, v njem pa je na milijone zvestih sledilcev.

Pred kratkim sta vojsko že zapustila dva druga člana skupine, Jin in J-Hope, ki sicer zdaj nastopata samostojno. V vojski ostajajo Jimin, Jung Kook in Suga, predvidoma naj bi s služenjem vojaškega roka končali 21. junija.

BTS je brez skupinskega projekta že od leta 2022, a vsi člani upajo na ponovno združitev. »Potem ko smo se lotili lastnih majhnih podvigov, se zdaj spet združujemo in to mi je všeč,« je J-Hope po poročanju Reutersa povedal decembra lani.

RM je ob odpustu držal šopek rož in dejal, da si najbolj želi nastopiti. »Preostali člani čutijo enako. Trdo bomo delali, da bomo kmalu posnel album in se vrnili na oder,« je izjavil RM, potem ko je pred množico zaigral na saksofon. Udeleženci skupine z vsega sveta pa so v teh dneh prileteli v Južno Korejo, da bi proslavili vrnitev svojih »življenje spreminjajočih« zvezd.