Carl Lewis: Pariz bo neverjeten!

Legendarni ameriški šprinter Carl Lewis (62), ki je v bogati karieri osvojil kar devet zlatih olimpijskih kolajn, se veseli »izjemne« konkurence v svoji paradni disciplini na prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu, do katerih je še 95 dni. Pričakuje, da bodo organizatorji naredili vse, da pripravijo spektakel.

»Mislim, da bo Pariz čudovit in neverjeten,« je Lewis povedal v soboto na atletskem tekmovanju na kalifornijskem kolidžu Mt. San Antonio, kjer dela z mladimi športniki. »To je krasna država. To je krasno mesto. Vem, da bodo združili kulturo in ideje ob stoti obletnici iger v Parizu. Mislim, da bodo to čudovite olimpijske igre,« se veseli prihajajočega poletja.

Atlet iz Alabame je zablestel pri dvajsetih, leta 1981, ko je kot prvi na svetu 100 metrov pretekel v manj kot 10 sekundah in postavil svetovni rekord. Na olimpijskih igrah leta 1984 v Los Angelesu je utrdil svoj status atletske legende in osvojil štiri zlate medalje v teku na 100 metrov, 200 metrov, štafeti 4 x 100 metrov in skoku v daljino. Ta podvig je ponovil na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu, ko je olimpijske naslove osvojil v istih disciplinah. Na olimpijskih igrah leta 1992 v Barceloni je osvojil svojo deveto zlato medaljo v skoku v daljino. V karieri je postavil številne svetovne rekorde v skoku v daljino in v teku na 100 metrov. Nekoč je zmagal kar na 65 zaporednih tekmovanjih v skoku v daljino, kar je izjemen dosežek v atletskem športu. Znan je bil po brezhibni tehniki in sposobnosti zmagovanja pod pritiskom, na največjih tekmovanjih, tudi če pred njimi ni bil v najboljši formi.

O mladih šprinterjih, ki trenutno krojijo svetovni vrh, je povedal: »Zdaj je njihov čas, kar mi je zelo všeč. Na univerzi v Houstonu delam s športniki in veseli me, ko vidim, da fantje trdo delajo in odlično tečejo. Veseli me tudi, da je šprint danes bolj globalen, da so v ospredju športniki z vsega sveta. Mislim, da je šprint zato boljši.« Opozoril je, da so, odkar je v letih 2013 in 2015 zmagal jamajški šprinter Usain Bolt, naslov svetovnega prvaka osvojili štirje različni šprinterji, in v Parizu napovedal ogorčen boj za naslov olimpijskega prvaka v atletski formuli 1.