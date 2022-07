Carlos Santana: Nenadoma kolapsiral sredi koncerta

Nenavadno huda vročina tudi zvezdnikom ne prizanaša. 74-letni legendarni ameriški glasbenik mehiškega rodu Carlos Santana se je na torkovem večernem koncertu v Clarksonu v Michiganu nenadoma zgrudil. Kot trdijo njegovi piarovci, je bil vzrok vročinski kolaps oziroma izčrpanost in dehidracija.

V času nastopa so termometri kazali okoli 32 stopinj Celzija, kar na poletnih prizoriščih množičnih dogodkov sicer ni neobičajno, a za Santano so bile temperature očitno previsoke. Po le nekaj odigranih pesmih je slavni kitarist in pevec, pionir fuzije rocka, bluesa, latina in jazza ter dobitnik kar desetih grammyjev obnemoglo obsedel na robu mini odra in spustil roke s svoje kitare. Člani njegove skupine so najprej zmedeno pogledovali k njemu, nato pa so mu skupaj z reševalci pritekli na pomoč.

Turneja prestavljena že lani

Medtem ko so ga, zakritega s črno ponjavo odnašali z odra, je ta že toliko prišel k sebi, da je občinstvu pomahal. Po urgentni obravnavi v bolnišnici naj bi se njegovo stanje takoj izboljšalo. Na svojem profilu na facebooku je ob zahvali oboževalcem zapisal, da je preprosto pozabil jesti in piti vodo, zato je izgubil zavest.

Decembra lani, tri mesece po razvpitem koncertu v newyorškem Central Parku, ki so se ga smeli udeležiti le cepljeni proti covidu-19, je sicer imel nepričakovano operacijo srca. Zaradi te je takrat prestavil turnejo. Tudi aktualna serija koncertov v okviru promocije albuma Blessings and Miracles je do nadaljnjega odpovedana.

Santana, ki bo 20. julija dopolnil 75 let in ima premoženje v vrednosti 120 milijonov dolarjev, se je pod mentorstvom očeta glasbenika že pri petih letih naučil igrati violino, tri leta pozneje pa še kitaro. Pred občinstvom je redno nastopal že kot najstnik. Skupaj s člani skupine Santana je prvo mednarodno pozornost vzbudil na Woodstocku leta 1969. Virtuoza na strunah so pri reviji Rolling Stone leta 2015 uvrstili na dvajseto mesto lestvice 100 najboljših kitaristov vseh časov.

Ohranja vero v usodno ljubezen

Med najbolj znanimi zimzelenimi uspešnicami, ki je jih Carlos Santana soustvaril vse od hipijevskega obdobja do danes, so Oye Como Va, Black Magic Woman/Gypsy Queen, Maria Maria in Corason Espinado. S senzualnim prvinskim ritmom nabita glasba, ki praviloma zajema dramatične, tudi otožne ljubezenske tematike, verjetno prav tako vpliva na umetnikovo zasebno življenje, saj tudi v tem ohranja občutek za romantiko in vero v usodno ljubezen.

Oče treh otrok se je leta 2007 po 34 letih zakona z njihovo materjo Deborah King razšel – na njeno željo. Svojo novo ženo, kolegico bobnarko Cindy Blackman je zasnubil v začetku julija tri leta pozneje med koncertom v Tinley Parku v Illinoisu; poročila sta se decembra 2010.