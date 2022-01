Celine Dion: Zaradi hudih krčev spet preložila turnejo

Celine Dion (54), najbolj znana po pesmi My Heart Will Go On iz filmske uspešnice Titanik, je spet prekinila turnejo Courage World Tour. Vzrok za odpoved vseh preostalih šestnajst koncertov so hudi in dolgotrajni mišični krči, ki jih pevka doživlja vedno znova. Turneja je bila sicer zaradi enakega razloga prestavljena že oktobra lani, ko bi morala nastopiti v Las Vegasu.

Sestra verjame, da se bo izvlekla

Takrat je na družbenih omrežjih zapisala, da je njeno srce zlomljeno, saj so priprave na vedno zelo energične in bleščave dogodke trajale kar osem mesecev. Kanadska mojstrica romantičnih balad, znana tudi po zimzelenih uspešnicah, kot sta The Power Of Love in Because You Loved Me, je zdaj odpovedala še preostale koncerte, napovedane za letošnji marec in april v Severni Ameriki.

Po poročanju ABC News je sestra Claudette Dion (73) zavrnila govorice, da slavno pevko pestijo težave z glasilkami: »Povedala mi je, da ima oder, na katerem bi morala nastopiti, velikanski klanec, kar bi povzročilo še več težav z mišicami, nogami in stopali. Kar zadeva njene mišice, vem, da je morala vsakodnevno trenirati, vedno da od sebe 110 odstotkov, zato verjamem, da se bo izvlekla iz tega in se bo njeno telo prilagodilo, saj je mentalno zelo močna.«

Potrpežljivo upošteva zdravniška navodila

Ugibanja, ali so glasbeničine več mesecev trajajoče težave z zdravjem povezane z morebitnimi stranskimi učinki po cepljenju proti covidu-19 lani spomladi, so njeni predstavniki za javnost zanikali. Superzvezdnica in mama treh sinov, ki je v letu 2016 postala vdova, je tri leta pozneje v televizijskem intervjuju izjavila, da se v klubu petdesetletnikov počuti lepšo in bolj prizemljeno kot kadar koli prej: »Občutim moč, ki jo dobiš z zrelostjo – to je tisti pravi »neprecenljivi vintidž«.

Ob nedavnem ponovnem zamiku turneje je s sledilci na družbenih omrežjih spet delila svoje globoko razočaranje in dodala, da mora biti očitno bolj potrpežljiva, upoštevajoč zdravniška navodila, ter komaj čaka, da se vrne na glasbene odre, ko bo spet popolnoma zdrava. Skupaj z ekipo polagajo vse upe in napore, da se bo to uresničilo sredi maja letos. Courage World Tour se je uradno začel jeseni pred tremi leti, a so datume večkrat preložili bodisi zaradi prehladov in viroz bodisi zaradi zapletov, ki jih je prinesla globalna epidemija.