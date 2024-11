Cenejša potovanja so zanimivejša

Umrl je eden od pionirjev potovalnih priročnikov Arthur Frommer. Star je bil 95 let. Rodil se je leta 1929 v Virginiji in je obiskoval pravno fakulteto Yale. Med korejsko vojno je služil v ameriški vojski in je bil nameščen v vojaški bazi v Nemčiji. Ob koncu tedna je rad skočil na vlak in odpotoval v Pariz ali London ter nabiral izkušnje in zgodbe. Napisal je kratek priročnik za potovanje po Evropi, ga dal natisniti v 5000 izvodih in ga svojim kolegom vojakom prodajal po 50 centov.

Sledila je uspešnica – turistični vodnik z naslovom Evropa za pet dolarjev na dan, v katerem je Američanom pokazal cenejši način potovanja. Že leta 1957 je ustanovil podjetje, ki je začelo izdajati serijo vodnikov, ki so postali izjemno uspešni. Bil je nemiren mož, zaljubljen v potovanja, vodnike je pisal skoraj vse do svoje smrti.

Zanj je bilo pisanje vodnikov več kot le priporočanje hotelov ali podajanje zgodovinskih dejstev o slavnih znamenitostih. V eseju z naslovom Kako so mi potovanja spremenila življenje je zapisal: »Potovanja so me naučila, da so kljub razlikam v oblačenju in jeziku, političnih in verskih prepričanjih vsi ljudje na svetu v bistvu enaki. Vsi imamo enake želje in skrbi, vsi hrepenimo po enakih ciljih.« Njegove knjige so povojno generacijo Američanov učile o novem načinu potovanj, ki si jih lahko privoščijo vsi, ne le bogati. Pisal je o poceni hotelih, hostlih, ulični hrani in raziskovanju lokalnih znamenitostih. Frommer je verjel, da so potovanja zdravilo proti predsodkom. Pred njegovimi inovativnimi vodniki so obstajale turistične knjige, ki so predstavljale le znamenitosti, niso pa imele podatkov o tem, kje lahko tudi kaj dobrega poješ, kje je dober hotel ali s katerim prevoznim sredstvom je najbolje potovati.

Slavna blagovna znamka The Frommer je večkrat zamenjala lastnika. Google je podjetje kupil leta 2012 in ga leto dni kasneje spet prodal nazaj Arthurju Frommerju. Njegova hči Pauline je postala urednica in direktorica podjetja. Ko je javnost obvestila o očetovi smrti, je zapisala: »Imel je izjemno življenje in s svojim delom je pokazal, da si lahko vsak privošči zanimivo potovanje in tako bolje razume svet. Počaščena sem, da lahko s svojo ekipo predanih avtorjev nadaljujem njegovo delo in poslanstvo. Vsi ga bomo zelo pogrešali.« Frommer je umrl zaradi pljučnice. »Potovanja so me naučila, da so razdalje včasih majhne, in so iz mene ustvarila bolj občutljivega državljana sveta, ki hrepeni po miru in sožitju med ljudmi,« je zapisal.

Čeprav so se potovanja danes precej spremenila, je bil aktiven tudi v zadnjem času. Imel je svoj blog in radijsko oddajo. Iz srca je sovražil velike križarke in ni prenašal ocene hotelov, ki jih podeljujejo turisti in jih lahko zasledimo na spletnih straneh, saj je bil prepričan, da jih je lahko ponarediti in da največkrat sploh niso resnične. Bil je tudi prepričan, da bo Trumpova zmaga na volitvah zmanjšala zanimanje tujih turistov za obisk ZDA.

Frommerjeva filozofija potovanja je bila – raje bivajte v nizkocenovnih hotelih namesto v hotelih s petimi zvezdicami, uporabljajte javni prevoz, obiskujte gostilne, v katerih se prehranjujejo domačini. Verjel je, da so cenovno ugodnejša potovanja boljša in zanimivejša od luksuznih potovanj, »tako lahko doživimo bolj pristne izkušnje«.