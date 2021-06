Chrisov ni nikoli preveč

Oba imata isto ime, poleg tega oba nastopata v vsemogočni združbi superjunakov Maščevalci.je na instagramu objavil zabavno fotografijo, s katero je minulo soboto čestital soigralcuza rojstni dan.Zadeva bi bila običajna, če ne bi poleg 37-letnega Hemswortha stal, še en slavni Chris. Za dobro mero je 41-letni Pratt oblečen v uniformo iz konkurenčne franšize Varuhi galaksije, v kateri igra glavno vlogo. »Dragi Chris Evans, vse najboljše za štirideseti rojstni dan, zame boš vedno na prvem mestu,« je Hemsworth zapisal pod objavljeno fotografijo. Takšno zafrkavanje med trojico se vleče, odkar so prevzeli vloge Thora, Kapitana Amerika in Petra ter nastopili v ducat filmih. Evans se je od vloge Kapitana Amerika poslovil leta 2019 s filmom Maščevalci: Zaključek, Pratt in Hemsworth pa še vztrajata.Neustrašna NataliePred kratkim sta končala snemanje četrtega dela filmov o Thoru z naslovom Thor: Ljubezen in grom, v katerem nastopata šein. Spomnimo se, da je Natalie Portman že nastopila v dveh filmih, tokrat naj bi prevzela Thorovo kladivo in postala Boginja groma. Film bo na velikih platnih predvidoma čez leto dni. Norije nad superjunaki očitno še ne bo kmalu konec. Ne nazadnje so med pandemijo številni ušli v televizijski format, kjer zdaj domujejo predvsem stranski liki. Med boljšimi poskusi sta nedvomno osupljiv Wandavision in trenutno vroč Loki.