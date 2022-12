Christopher Eccleston: Bori se proti toksični moškosti

Hollywood se vsebinsko že vrsto desetletij odmika od upodabljanja tradicionalne moškosti v pozitivni luči. T. i. toksična moškost pa je po prepričanju angleškega igralca in dobitnika emmyja Christopherja Ecclestona še vedno preveč prisotna – tudi kar zadeva področje režije. Kot pravi v aktualnem intervjuju za Sky News, je pred ustvarjalci znotraj filmske industrije kljub določenemu napredku še vedno dolga pot do popolne enakopravnosti med spoloma.

58-letni hollywoodski zvezdnik, najbolj znan po vlogi v znanstvenofantastični seriji Dr. Who (2005) in Malekithu, liku vladarja temnih vilincev v filmu Thor: Svet teme (2013), tudi sam ni bil imun na t. i. negativno možatost: »Patriarhija vsakogar razpetelini, tudi mene je poškodovala.«

Ločenec, oče in dobrodelnež

Zasebno je samski oče dveh otrok – sina Alberta in hčerke Esme. Z dvajset let mlajšo ženo in materjo njunih otrok Mischko Ecclestone sta se ločila leta 2015 po štirih letih zakona zaradi, kot je takrat pojasnil, njenega »nerazumnega vedenja«. Od takrat imata skupno skrbništvo.

Sam je v avtobiografiji zapisal, da je bil v preteklosti dolgo časa izjemno šibkega duševnega zdravja in je neznansko sovražil svoje telo, kar ga je vodilo v depresijo, prehranske motnje ter samomorilne misli. Eccleston zadnja leta zelo aktivno deluje kot dobrodelnež in ambasador na področju krepitve fizičnega in psihičnega zdravja s poudarkom na preprečevanju demence.

Najraje sodeluje z ženskami

Ima premoženje v vrednosti devetih milijonov dolarjev, a se še vedno prišteva v običajen delavski razred, obožuje vrhunski nogomet, kritizira konservativno politiko in se zavzema za ukinitev britanske monarhije. Kar zadeva posle, od nekdaj najraje sodeluje z ženskami, saj te po njegovih besedah ustvarjajo prijetnejše, igrivo in hkrati varnejše vzdušje.

Kot svoja glavna navdiha za ustvarjanje izpostavlja 90-letno mamo Elsie, ki jo vidi kot osrednjo vodnico svojega življenja, in devetletno hčerko Esme. Veseli ga, da ta odrašča pod veliko boljšimi pogoji kot njegova prednica, vsaj kar zadeva enakopravnost med spoloma. Sam sicer trenutno igra precej toksičnih moških, a mu to predstavlja pozitiven izziv, saj je hkrati v vodstvu produkcije vse več žensk, ki se tovrstnih tem lotevajo bolj raziskovalno oziroma poglobljeno.