Civilizacija tega, kar prihaja, morda ne bo preživela

Ameriški poslovnež in filantrop madžarskih korenin George Soros (91) je na Svetovnem gospodarskem forumu, ki se bo danes sklenil v Davosu, opozoril, da je ruska invazija na Ukrajino lahko »začetek tretje svetovne vojne« in da »civilizacija morda ne bo preživela tega, kar prihaja«.

V svojem govoru je ostro napadel ruskega predsednika Vladimirja Putina in kitajskega Xi Jinpinga ter posvaril, da so avtokratski režimi v vzponu, medtem ko gospodarstvo drsi v depresijo. Obregnil se je tudi ob nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel, ker je z Moskvo in Pekingom negovala preveč prijateljske odnose.

»Invazija na Ukrajino ni prišla kot strela z jasnega. Svet je vse bolj vpleten v bitko med dvema sistemoma vladanja, ki sta si diametralno nasprotna: med odprto in zaprto družbo,« je povedal in dodal, da se je trend obračanja proti odprti družbi začel po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001. »Represivni režimi so v vzponu, odprte družbe pa pod okupacijo. Danes Rusija in Kitajska predstavljata največjo grožnjo odprti družbi.«

Po njegovem mnenju se je Evropa dobro odzvala na krizo, ki jo je povzročila ruska invazija: »Trajalo bo, da dorečejo vse podrobnosti, toda zdi se, da se Evropa premika v pravo smer. Na invazijo v Ukrajini se je odzvala z večjo hitrostjo, enotnostjo in močjo kot kadar koli prej v svoji zgodovini.«

Hkrati je opozoril: »Evropska odvisnost od ruskih fosilnih goriv je še vedno prevelika, v veliki meri zahvaljujoč merkantilistični politiki, ki jo je vodila nekdanja kanclerka Merklova. Z Rusijo je sklenila posebne dogovore o dobavi plina, Kitajsko pa je naredila za največje nemško izvozno tržišče. Zaradi tega je nemško gospodarstvo najuspešnejše v Evropi, toda zdaj moramo za to plačati visoko ceno. Nemško gospodarstvo se mora drugače orientirati, kar bo trajalo dolgo časa.«

Soros je dejal tudi, da je Putin na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu v začetku februarja dobil Xijevo soglasje za invazijo, a hkrati opozoril, da kitajski voditelj ni tako močan, kot se zdi. »Xi varuje skrivnost o svoji krivdi. Kitajskemu ljudstvu ni nikoli povedal, da so bili cepljeni s cepivom, ki je bilo ustvarjeno za originalni virus iz Wuhana in nudi zelo malo zaščite proti novim različicam.«

Dodal je, da Xi tega ne more priznati, ker se vse skupaj dogaja v zanj občutljivem času. Letos jeseni se izteče njegov drugi mandat in želi si tretjega, sčasoma pa bi lahko postal dosmrtni voditelj Kitajske. Opozoril je, da lockdowni, s katerimi se Kitajska bori proti covidu-19, gospodarstvo ženejo v prosti pad, toda Xi ne more priznati, da je storil napako. »Škoda, ki nastaja poleg nepremičninske krize, bo tako velika, ga bo vplivala na svetovno gospodarstvo. Zaradi trganja globalnih dobavnih verig obstaja nevarnost, da se bo svetovna inflacija spremenila v svetovno depresijo,« napoveduje in dodaja, da Xi zaradi napak, ki jih je storil, morda ne bo dobil tako želenega tretjega mandata.

»Medtem ko besni vojna, je boj proti podnebnim spremembam spet pristal na drugem mestu. Toda strokovnjaki nas svarijo, da v tem boju že zelo zamujamo, in podnebne spremembe so na robu tega, da postanejo nepovratne. To bi lahko bil konec naše civilizacije,« je še opozoril Soros in sklenil: »Mobilizirati je treba vse naše vire, da to vojno pripeljemo do hitrega konca. Najboljši in morda edini način, da ohranimo civilizacijo, je, da Putina porazimo čim prej.«