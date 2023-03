Upošteval je nasvet: S tabo ne bom nič zaslužila, zato kar piši, kakor hočeš

Na letni podelitvi literarnih nagrad Ameriškega centra Pen, »oskarjev za knjige«, v newyorški mestni hiši je glavno nagrado v višini 71.000 evrov, poimenovano po pisateljici in urednici Jean Stein, prejel petinšestdesetletni pisatelj Percival Everett. Po presoji komisije si jo je zaslužil za zadnji roman Dr. No, ki je sicer nominiran tudi za nagrado nacionalnega združenja literarnih kritikov. »Morda je neokusno omenjati, a napisal sem preveč knjig,« je publiki povedal avtor več kot tridesetih romanov in zbirk kratkih zgodb, ki je pisanje nekoč opisal kot način pozabljanja naučenega: »Moj cilj je nič vedeti in prijatelji mi pravijo, da sem na kar dobri poti.«

Ameriški pisatelj se je zahvalil svoji dolgoletni urednici založbe Graywolf Press Fioni McCrae in svoji literarni zastopnici Melanie Jackson: »Ko sva začela sodelovati, mi je Melanie rekla: 'S tabo ne bom nič zaslužila, zato kar piši, kakor hočeš.' Morda to ni bil najboljši nasvet, a storil sem natanko tako.« Žirija, v kateri so odločale Lauren Groff, Joan Naviyuk Kane in Madeleine Thien, je v utemeljitvi zapisala, da je Dr. No »nenavadna in briljantna knjiga, že dolgo, dolgo časa nismo brali česa podobnega«.

Pisatelj, ki živi v Los Angelesu in predava na južnokalifornijski univerzi, je svojo prvo knjigo Suder izdal leta 1983, nato so si izdaje sledile na približno dve leti. A se svojemu cilju očitno še ni približal. Lani je namreč v pogovoru za britanski Guardian dejal: »Rad bi napisal roman, ki bi ga vsakdo od bralcev sovražil.« Po podelitvi nagrade pa je povedal: »Ne hodim veliko ven, priti sem je bilo za starega konjenika kar težko. Rad bi se zahvalil Ameriškemu centru Pen za vse, kar počne. Lepo je doživeti priznanje, lepo bi bilo vsak teden osvojiti kakšno nagrado, a Penova nagrada mi res pomeni veliko.«

Lani je bil s knjigo Drevesa med finalisti britanskih nagrad booker, ob tej priložnosti se je pomenkoval tudi s kraljico soprogo. FOTO: Toby Melville/Reuters

Everettov opus so ameriški kritiki poimenovali eksperimentalen, občutljiv, nenavaden, analitičen, veselo razposajen, satiričen, še največkrat pa razkošen, kritik New Yorkerja je pred časom zapisal, da je pisatelj ves čas raziskoval modele žanrov in identitete. O svoji produktivnosti je Everett prostodušno povedal: »Ne živim stresno. Tudi ne spim veliko. V glavnem se posvečam knjigam.«

Percival Everett je bil lani tudi med finalisti britanskih nagrad booker s knjigo Drevesa, o detektivih, ki so preiskovali vrsto grozljivih umorov v mestu Money v Misisipiju, kjer so pred 65 leti linčali Emmetta Tilla. Kot je povedal v omenjenem intervjuju za Guardian, čuti potrebo, da v knjigah podaja tudi znana zgodovinska dejstva, kajti Amerika ima velik talent za skrivanje lastnih prestopkov.