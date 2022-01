Čokolada in gazirane pijače za 119 let

Uradno najstarejša na planetu, Japonka Kane Tanaka, je v nedeljo v domu starejših občanov v prefekturi Fukuoka na jugozahodu Japonske praznovala 119. rojstni dan in predvsem upa, da bo pomaknila starostni rekord še za leto višje, na okroglih 120 let. Ker ne more govoriti, superstoletnica z osebjem komunicira z gestami, zlasti izrazito, ko si zaželi čokolade in gaziranih pijač. Mentalni izziv so zanjo številčne sestavljanke.

Rusko-japonska vojna se je začela le leto po njenem rojstvu, na svet je prišla 2. januarja 1903, otroštvo pa preživljala v iztekajočih se letih obdobja Meidži, obdobja velikih družbenih sprememb, ki so prinesle konec japonskega sistema fevdalizma in prestrukturirale socialno, gospodarsko ter vojaško realnost življenja na Japonskem. Kane Tanaka je doživela pet cesarskih vladavin.

V letu njenega rojstva sta brata Wright opravila prvi motorni polet, pripravili so prvo kolesarsko dirko po Franciji, za najstarejšega človeka na Zemlji je bila v Guinnessovi knjigi rekordov priznana marca leta 2019, ko je imela 116 let, s 117 leti in 261 dnevi bivanja je dosegla tudi japonski starostni rekord. Sedma od devetih bratov in sester se je poročila, ko je bila stara 19 let, in to z bratrancem. Ko sta se njen mož in najstarejši sin borila v drugi kitajsko-japonski vojni, začela se je leta 1937, je vzdrževala družino z vodenjem restavracije z rezanci.

Ko jih je imela 90, so ji operirali sivo mreno, pri 103 letih so ji odstranili rakavo tvorbo na črevesju. Bolezni ji niso mogle do živega. Ima pet vnukov in osem pravnukov.

O absolutnih in trenutnih svetovnih starostnih rekorderjih se velikokrat krešejo mnenja in razlikujejo podatki, za kadarkoli živečega najstarejšega človeka trenutno velja Francozinja Jeanne Calment, ki je leta 1997 umrla pri 122 letih. Japonska slavljenka ji je sorazmerno tesno za petami.