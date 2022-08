Diskretna poroka, razkošna zabava

Pevka Jennifer Lopez in filmski igralec Ben Affleck sta se sredi julija – daleč od soja medijskih žarometov – poročila v Las Vegasu. Obred sta opravila v Mali beli poročni kapelici, diskretna poroka pa je bila takšna, kot sta si želela. Lopezova je na svoji spletni strani takrat zapisala, da sta o takšni poroki sanjala že davno nazaj. Konec tedna pa sta v ameriški zvezni državi Georgii priredila še poročno zabavo, odvijala se je na Affleckovem 35 hektarov velikem posestvu. Seznam zvezdniških gostov je bil dolg. Na nevestini strani so tabloidi na prvo mesto postavili obisk igralke Leah Remini, na ženinovi strani so omenjali Matta Damona, njegovega mladostnega prijatelja in soigralca.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se spoznala na začetku stoletja med snemanjem romantične komedije z elementi kriminalke Gigli. Jennifer ni samo pevka, pač pa je tudi igralka in plesalka. Tako kot Ben ni samo igralec, pač pa je tudi cenjen scenarist in režiser. Zanimivost: Affleck ima na policah dva oskarja – enega za scenarij in enega za režijo. In nobenega za igro. Čast, da bi bila za oskarja vsaj nominirana, Jennifer ni doletela.

Par ima sicer daljšo zgodovino; zaročila sta se že na začetku stoletja, napovedala sta tudi datum poroke. Veljala sta za prvi superzvezdniški par, ki je bil deležen časti, da so njuni imeni zvarili v novo – Bennifer. Tik pred dogodkom pa sta poroko preložila. Menda zato, ker je Ben slabo prenašal medijski pomp. Odpovedi poroke je sledila ohladitev odnosov. Leta 2004 sta šla vsak svojo pot.

FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Da se spet videvata, so tabloidi izvrtali lani. V vmesnih letih sta s svojimi novimi zvezami polnila spletne strani in časopisne stolpce. In uspešno razvijala karieri. Danes 53-letna J.Lo ima po podatkih revije Forbes kakšnih 400 milijonov dolarjev premoženja, Affleckovo pa znaša okrog 150 milijonov dolarjev. Jennifer je pred desetletjem aktivno podprla predsedniško kandidaturo Baracka Obame, štiri leta pozneje pa kandidaturo Hillary Clinton. V Benovem političnem dosjeju je aktivna podpora predsedniškemu kandidatu Alu Goru, Johnu Kerryju, Baracku Obami in Hillary Clinton. Med zadnjimi volitvami je bil najbolj naklonjen kandidatu Bernieju Sandersu, a je bil tudi Joe Biden zanj sprejemljiv. Iz registrov donatorjev za politično kampanjo je razvidno, da je za kampanjo Hillary Clinton prispeval dobrih 100.000 dolarjev.

Oba, Jennifer in Ben, sta dejavna filantropa. Jennifer je za boj proti aidsu zbrala milijonsko vsoto, Ben pa je med pandemijo združil moči z mladostnim prijateljem Mattom Damonom – s spletnim turnirjem v pokru sta zbrala slaba dva milijona dolarjev za pomoč žrtvam covida.