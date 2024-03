Do kmetov prijazna voditeljica evropskih liberalcev

Francoski predsednik Emmanuel Macron je za vodjo težkega boja proti skrajni desnici na junijskih volitvah v EU izbral do kmetov prijazno evropsko poslanko Valérie Hayer. Vodila bo frakcijo liberalcev in centristov v evropskem parlamentu, skupino Renew Europe, s 37 leti bo postala najmlajša oseba na tem položaju. Z izbiro je predsednik jasno pokazal, da je kmetijstvo zanj med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami in da hoče stranka navezati stike z jeznimi kmeti, ki protestirajo po vsej Franciji.

Valérie Hayer je francoski javnosti razmeroma neznana, predsednikov pomočnik pa je poudaril, da je zaradi svojega političnega znanja in osebnega ozadja prava oseba za vodenje kampanje. »Kot hči in vnukinja kmetov ima kaj povedati o aktualnih dogodkih.« Prevzela je vodenje stranke, ker je krovna skupina, ki vključuje sredinske in liberalne stranke iz celotnega bloka, v javnomnenjskih raziskavah pred evropskimi volitvami nazadovala. Izvoljena je bila kot edini kandidat za to mesto in z aklamacijo, potem ko je bil Stéphane Séjourné imenovan za ministra za zunanje zadeve Macronove vlade.

V prihodnjih tednih bomo dali vse od sebe

»Naša družina je trdno povezana in optimistična glede prihajajočih volitev,« je povedala te dni. »Smo najbolj priznana politična družina v boju proti skrajnežem in populistom. Zato bomo v prihodnjih tednih dali vse od sebe – in se vidimo na volilno noč.« Kot glavne grožnje temeljnim evropskim vrednotam je navedla skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), poljsko opozicijsko stranko Zakon in pravičnost (PiS) in Viktorja Orbána. »Povsem jasno želim povedati, da naša družina ne bo popustila izsiljevanju,« je dejala v zvezi z madžarskim predsednikom vlade.

Voditeljica, katere oba starša sta kmeta, je v svojem prvem govoru kot predsednica Renew Europe obljubila, da je njena skupina »pozorna« na skrbi evropskega kmetijskega sektorja. V zadnjih tednih so se po vsej celini razširili protesti kmetov, ki se pritožujejo nad visokimi cenami energije, obremenjujočimi okoljskimi politikami in sporazumi EU o prosti trgovini s tretjimi državami. Eden glavnih virov nezadovoljstva na podeželju je bruseljski vodilni projekt zeleni dogovor, katerega cilj je znatno zmanjšati emisije. Hayerjeva ni želela potrditi, ali bo skupina Renew v svojem manifestu pred volitvami predlagala »premor« pri zelenih politikah, a je navedla, da bodo o tem razpravljale stranke njene skupine.