Dominique Strauss-Kahn: Čas je, da spregovorim

»Nikoli nisem predstavil svoje verzije dogodkov, ki so zaznamovali moj umik iz političnega življenja. To so namesto mene storili drugi, v izjavah za javnost, intervjujih, z resničnimi ali domnevnimi dejstvi. Prišel je čas, da spregovorim,« je na tviterju pred nekaj dnevi objavil Dominique Strauss-Kahn, nekdaj izjemno vpliven politik, ki ga je leta 2012 z mesta predsednika Mednarodnega denarnega sklada (IMF) odnesel seksualni škandal.



Vplivneža, ki je na francoskih predsedniških volitvah leta 2012 veljal za favorita, je strmoglavila obtožba sobarice iz enega od njujorških hotelov, da jo je spolno zlorabil. Nato se je sprožil plaz podobnih obtožb, ki so razdejale njegovo profesionalno in zasebno življenje. Štiri dni po škandalu se je umaknil s položaja, žena je zahtevala ločitev.

Netflixov dokumentarec o škandalu

Izobčenec si je v Maroku ustvaril novo življenje. Četrtič se je poročil, s svojim podjetjem, v katerem je edini delničar in edini zaposleni, pa je v petih letih zaslužil 21 milijonov evrov. Z bogatimi izkušnjami je svetovalec voditeljev afriških držav.



Zdaj, po skoraj desetletju molka, je napovedal, da bo svojo resnico razkril v dokumentarcu, ki ga bo publika lahko videla jeseni prihodnje leto. Vpliv človeka, ki ga v Franciji poznajo zgolj po kratici DSK, še ni oslabel: več najtesnejših sodelavcev predsednika Emmanuela Macrona je izšlo iz »šole DSK«.



Tokratni tvit Strauss-Kahna pa ni naključen, prav ta ponedeljek je namreč Netflix začel predvajati serijo Soba 2806, ki govori o seksualnem škandalu, ki ga je pokopal. Naslov se navezuje na številko sobe v njujorškem hotelu Sofitel, kjer se je 14. maja 2011 vse začelo. Sodišče je primer opustilo, češ da priča Nafissatou Diallo ni dovolj verodostojna. Strauss-Kahn je sicer priznal moralno sporno dejanje, ki pa ni bilo nasilno, in dejal, da se s sobarico, ki je vložila še zasebno tožbo, ne namerava pogajati. Kljub temu sta dosegla izvensodno poravnavo, znesek ostaja skrivnost.

