Domnevno zastrupljeni Abramovič spet za pogajalsko mizo

Na pogajanjih med Ukrajino in Rusijo v Istanbulu se kažejo prvi pozitivni znaki v zbliževanju stališč. Med tistimi, ki natanko vedo, kaj se dogaja za pogajalsko mizo, je tudi eden najbogatejših Rusov in za zdaj še vedno lastnik nogometnega kluba Chelsea Roman Abramovič.

Petinpetdesetletni podjetnik se zahtevnih pogovorov ne udeležuje kot član ruske pogajalske ekipe, ampak deluje kot posrednik med sprtima stranema. Z njegovo navzočnostjo sta se strinjala tako Kijev kot Kremelj. Kot je pred kratkim razkril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, se je nanj obrnilo več ruskih podjetnikov z željo, da bi »naredili nekaj« in »nekako pomagali« omiliti ruski vojaški napad na Ukrajino. Eden od njih je bil tudi Abramovič, s katerim se sicer že dolgo poznata.

A ker vojna med Rusijo in Ukrajino ne poteka le na terenu, temveč tudi na informacijskem področju, ni povsem jasno, kaj se je z Abramovičem dogajalo v začetku meseca, ko se je, stran od oči javnosti, udeležil več krogov pogajanj med sprtima stranema. Wall Street Journal je v začetku tedna objavil trditev, da je bil Abramovič na pogajanjih 3. marca na ukrajinsko-beloruski meji žrtev domnevne zastrupitve s kemičnim orožjem, zdravstvene težave sta imela tudi dva od ukrajinskih pogajalcev.

Po trditvah skupine raziskovalnih novinarjev Bellingcat je imela trojica težave zaradi vnete kože in oči, občutili so tudi zbadanje v očeh, kar nakazuje, da je bilo proti njim uporabljeno kemično orožje. Ker pa je bila količina relativno majhna in so si vsi hitro opomogli, obstaja domneva, da so jih želeli le prestrašiti. Za napadom naj bi stali predstavniki ruske trde linije, ki si ne želi, da bi pogajanja uspela. Abramovič naj bi se na svoji misiji med Moskvo in Kijevom srečal tudi s predsednikom Zelenskim, ki pa pozneje ni imel nobenih zdravstvenih težav.

Član kabineta Zelenskega je neuradno izjavil, da zgodba o zastrupitvi ne drži, potrdil je ni niti svetovalec predsednika Mihail Podoljak. Neimenovani ameriški vir pa je ocenil, da je šlo za »okoljske dejavnike«, in ne za zastrupitev.

V torek so tudi v Moskvi zanikali trditve, da je bil Abramovič žrtev zastrupitve. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova gre za informacijsko sabotažo, ki je del informacijske vojne, novica pa da ne ustreza resničnosti.

Abramovičevo zdravstveno stanje je dobro, se pa zaradi zaostrenih sankcij sooča z drugimi težavami. V začetku marca mu je britanska vlada prepovedala potovanja in zamrznila premoženje, ki je sicer v celoti ocenjeno na deset milijard evrov. V trenutni situaciji tudi ne more prodati nogometnega kluba Chelsea. Ne glede na vse pa še vedno zanika tesno povezavo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.