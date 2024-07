Donald bo močen in odločen

Možnost drugega Trumpovega predsedovanja vzbuja zaskrbljenost med zavezniki Kijeva, še posebej po tem, ko je za svojega podpredsedniškega kandidata izbral senatorja zvezne države Ohio J. D. Vancea, ki zagovarja izolacionistično politiko, poudarja, da so ZDA Ukrajini namenile že preveč denarja, ter da se morajo osredotočiti na svojo sovražnico številka 1, Kitajsko.

Tudi 78-letni Donald Trump je že večkrat trdil, da bi lahko, če bi bil ponovno izvoljen, ustavil boje v Ukrajini v 24 urah, kar je sprožilo skrbi, da bi lahko pritisnil na Kijev, naj dokončno prepusti Krim in Donbas Rusiji.

39-letni populistični politik J. D Vance se je od enega največjih kritikov prelevil v enega najbolj strastnih podpornikov Donalda Trumpa. Ob strani mu je stal tudi, ko so mu drugi republikanci hoteli obrniti hrbet, do senatorskega stolčka pa se je dokopal s Trumpovo podporo.

Na republikansko konvencijo v Milwaukeeju, kjer je bil Trump nominiran za republikanskega predsedniškega kandidata, je pripotoval tudi nekdanji britanski premier Boris Johnson (60), ki je imel s Trumpom tudi daljši pogovor o Ukrajini. Na družbenem omrežju x je objavil njuno skupno fotografijo in pripisal: »Lepo je bilo srečati predsednika Trumpa, ki je v vrhunski formi po sramotnem poskusu umora. Pogovarjala sva se o Ukrajini in ne dvomim, da bo močen in odločen pri podpori tej državi in obrambi demokracije.« Že pred tem je Johnson v Daily Mailu zapisal, da podpira Trumpovo predsedniško kandidaturo pod pogojem, »da bo Trump ravnal pravilno in podprl Ukrajince. Verjamem, da bo, zato je lahko Trumpovo predsedovanje velika zmaga za svet.«

Johnsonova vlada je bila od februarja 2022, ko se je začela ruska invazija na Ukrajino, trdna zaveznica Ukrajine, toda Johnsona so nekaj mesecev kasneje odnesli domači politični škandali.

Vsi se z Johnsonom ne strinjajo. Eden od visokih uradnikov EU je za Politico dejal, da je Vanceovo imenovanje »katastrofa« za Ukrajino, nekdanji visoki britanski obrambni uradnik pa je za Sky News izrazil bojazen, da bo Bela hiša pod vodstvom Trumpa in Vancea »takoj ukinila vso finančno in vojaško pomoč Ukrajini«. Vance je zaveznice v Natu razburil s trditvijo, da so ZDA »veliko predolgo zagotavljale varnost Evropi«, pri čemer »denar, ki ga Evropa ne namenja za obrambo« opisal kot »implicitni davek za Američane«.