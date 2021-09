Donald Trump toži nečakinjo in New York Times

V le redkih družinah ob vprašanju zapuščine ne vzniknejo hudi razdori, pa če gre za povprečne ali velikanske zneske. To očitno velja tudi za dinastijo Trump. O tej je nečakinja nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa (75) Mary Lea Trump (56), po izobrazbi psihologinja, poleti leta 2020 izdala knjigo z naslovom Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Preveč in nikoli dovolj: kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega človeka sveta).

Njegove sporne davčne napovedi

Hči Trumpovega pokojnega starejšega brata Freda ml., ki je umrl leta 1981 zaradi posledic alkoholizma, star le 42 let, je lani vložila tudi tožbo. V njej strica Donalda, njegovo sestro Maryanne Trump Barry (84) in njegovega mlajšega brata Roberta Trumpa – ta je umrl lani avgusta – obtožuje goljufije in zarote, saj naj bi njo in del družine prevarali, kar zadeva dediščino. Trumpova ima trenutno premoženje ocenjeno okoli enega milijona dolarjev, medtem ko je njen stric milijarder.



V knjigi, ki kipi od žolčnega sovraštva do njega in njemu podobnih sorodnikov, ki jih označuje za rasiste, homofobe in antisemite, je med drugim opisala, kako je novinarjem New York Timesa na skrivaj posredovala stričeve sporne davčne napovedi iz 90. let za članek, ki so ga objavili leta 2018. Trump se je v torek odločil za povračilni dvojni udarec in zdaj prav zaradi zgodbe o davkih toži tako nečakinjo kot ta časopis.

Njena kršitev sporazuma o poravnavi

Obtožuje ju sodelovanja v zahrbtni spletki, da bi pridobila zaupne dokumente; Trumpova naj bi s tem kršila sporazum o poravnavi, ki ji je preprečeval razkrivanje dokumentov. Seveda pri vsem skupaj ne gre le za javno pranje umazanega družinskega perila, boj za milijone ter iskanje resnice s pomočjo medijev, ki jo davkoplačevalci morajo poznati, temveč tudi politična preigravanja.



Ni skrivnost, da je Mary L. Trump že vrsto let zaprisežena demokratka in je na zadnjih predsedniških volitvah glasno pozivala, da je treba voliti za Joeja Bidna (78). Za zdaj še ni komentirala stričeve poteze, medtem ko je ena od obtoženih novinark New York Timesa Susanne Craig čivknila: »Potrkala sem na vrata Mary Trump. Ona jih je odprla. Mislim, da temu pravijo novinarstvo.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: