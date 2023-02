Drevo želja za 90. rojstni dan Yoko Ono

»Hvala, hvala, hvala za vse lepe rojstnodnevne želje! Sem zelo srečna punca. Veliko ljubezni, Yoko.« S temi besedami se je umetnica, glasbenica in večna mirovnica Yoko Ono, vdova pevca skupine Beatles Johna Lennona, zahvalila sledilcem za čestitke ob 90. rojstnem dnevu, ki ga je praznovala včeraj.

Sin Sean Lennon pa ji je izdelal virtualno drevo želja (www.wishtreeforyokoono.com), kjer lahko ljudje objavljajo želje in ob pomoči organizacije One Tree Planted posadijo prava drevesa v njeno čast. Na Japonskem je kot otrok hodila v tempelj in na kos tankega papirja napisala željo ter jo obesila na vejo. »Drevesa na tempeljskih dvoriščih so bila vedno polna želja, kar je od daleč spominjalo na cvetoče bele rože.«

O njej je zadnja leta slišati vse manj, a se še vedno oglaša prek družbenih profilov in se zavzeto bori za svetovni mir. Kot je prebrati, ji je v preteklih letih največ veselja prinesel »sleherni dan, ko je bilo nebo modro«.

Rodila se je leta 1933 v Tokiu v premožni družini. Pred poroko z Lennonom leta 1969 je bila poročena dvakrat, z japonskim skladateljem Tošijem Ičijanagijem in ameriškim jazzistom Anthonyjem Coxom. Ko je bila poročena z Ičijanagijem, je spoznala skladatelja Johna Cagea in on jo je uvedel v svet avantgardne umetnosti in neodadaizma.

Lennona je spoznala v eni od londonskih galerij ob koncu 60. let in postala sta nerazdružljiva. Nekateri oboževalci Beatlov jo po poročanju DPA še danes obtožujejo, da je kriva za razpad skupine.

Paul McCartney je pred časom to zanikal; dejal je, da je imela na Lennona pozitiven vpliv, saj ga je navdihovala. Sama je odigrala pomembno vlogo v konceptualni umetnosti, performansu in pri eksperimentalnem filmu. Njena dela so do 5. marca na ogled v Narodnem muzeju v Budimpešti.