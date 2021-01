Novi podvig Yoko Ono

in, sestra, sta med ustanovitelji novega glasbenega kanala Coda Collection , ki bo ekskluzivno dosegljiv prek amazon prime videa. Poimenovali so ga po novem podjetju, ki sta ga Yoko Ono in Janie Hendrix ustanovili z gospodarstvenikom, režiserjemin veteranom med odvetniki v zabavljaškem poslu. Precej kapitala je v kanal, ki bo začel delovati 18. februarja, vložilo še podjetje Sony Music Entertainment. Yoko Ono je povedala, da je njen možvedno hodil po robu glasbe in kulture.»Coda Collection bo nova možnost, da se glasbeniki povežejo z občinstvom na globlji ravni. Na tem kanalu bodo predvajani redki posnetki koncertov ter novi dokumentarni filmi in filmske premiere ter predstavljena glasba na različne načine.« Vse to bo potekalo pod uredniškim vodstvom uglednega glasbenega kritika, ki je obljubil »nove poglede na ustvarjanje glasbenikov, na glasbo in njen vpliv na različna kulturna okolja in občinstvo na različnih koncih sveta«.