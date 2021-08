Družina Bryant, Roger Federer, Victorijini angelčki ...

Kot je že v navadi, tudi letos čari hrvaške obale privabljajo številne zvezdnike. Da se s tremi hčerami trenutno mudi v Dubrovniku, je na instagramu zapisala Vanessa Bryant, vdova lani preminulega košarkarskega velezvezdnika Kobeja Bryanta. Preden se je skupaj s trinajstletno hčerko Gianno smrtno ponesrečil s helikopterjem, je eden najboljših košarkarjev vseh časov obljubil Natalii, najstarejši izmed štirih hčera, da lahko v sklopu srednješolske ekskurzije obišče Dubrovnik, nad katerim se je navdušila zaradi tv serije Igre prestolov, ki so jo med drugim snemali prav v tem južnodalmatinskem mestu. Nato se je zgodila tragična nesreča, sledil pa je še lockdown zaradi pandemije koronavirusa. Po letu in pol je Natalia vendarle dobila priložnost, da obišče ta srednjeveški biser na skrajnem jugu Hrvaške. »Čudovito je,« je njena mati zapisala pod sliko na instagramu. V Dubrovniku sta poleg njiju še najmlajši članici družine, štiriletna Bianka Bella in dveletna Capri Kobe.



Družina Bryant seveda ni edina, ki si je privoščila oddih na obali naših južnih sosedov. Hrvaški mediji so že pred tednom dni poročali, da je švicarski teniški as Roger Federer z ženo Mirko prispel na počitnice na otok Lošinj. Po poročanju Jutarnjega lista so ga videli v Malem Lošinju, kjer se je družil s svojim trenerjem Ivanom Ljubičićem, pozneje se jima je pridružil še legendarni francoski nogometaš Thierry Henry. Federer in Henry sta menda dobra prijatelja, med drugim pa ju je profesionalno povezalo tudi nastopanje v oglasih za britvice Gillette. Prihod teniškega zvezdnika na Lošinj bi sicer utegnil biti povezan z novim projektom Ljubičića, ki na tem otoku odpira teniško akademijo.



Niso pa športniki oziroma njihove žene edini iz sveta slavnih, ki uživajo ob lepotah Jadrana. Na hrvaški obali trenutno počitnikuje več Victorijinih angelčkov, na dekliščino jih je povabila manekenka Jasmine Tookes, ki se bo kmalu poročila s soustanoviteljem Snapchata Juanom Davidom Borrerom. Bodoči nevesti so se pridružile Sara Sampaio, Romee Strijd, Shanina Shaik, Kelsey Merritt in Lais Ribeiro. Kot poročajo hrvaški mediji, so se najprej nastanile v vili v bližini Dubrovnika, se nato z manjšo jahto odpravile na Hvar, nazadnje pa so jih videli na Korčuli. »Nenehno so snemale in fotografirale čudovite prizore. Očitno so bile navdušene nad našo obalo. Na Hvaru so uživale tudi v kulinaričnih dobrotah, zvečer pa so se, seveda, odpravile pogledat, kako je na otoku videti nočno življenje,« so zapisali na hrvaškem spletnem mediju Tportal.

