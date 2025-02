Dvomi o samomoru umetnika, ki je nasprotoval vojni

Pred dobrim letom je v zaporu na severu Rusije umrl vodja ruske opozicije Aleksej Navalni, okoliščine njegove smrti še do danes niso razjasnjene. A nenavadne smrti tistih, ki nasprotujejo Putinovemu režimu, so že dolgo del ruskega vsakdanjika. Zdaj je na dolgem seznamu umrlih v čudnih okoliščinah tudi ruski pevec in tekstopisec Vadim Strojkin, ki se je menda vrgel iz 9. nadstropja prav takrat, ko so ga obiskali pripadniki varnostnih sil.

Za zdaj ni znano, kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih življenja 59-letnega umetnika, ki se je izteklo 5. februarja. Človeka, ki nikoli ni skrival prezira do vojne, ki jo je v Ukrajini začel ruski predsednik Vladimir Putin, so v njegovem domu v 9. nadstropju ene od stolpnic v Sankt Peterburgu v sredo, 5. februarja, ob 9. uri zjutraj obiskali pripadniki ruskih varnostnih sil zaradi suma, da je finančno pomagal ukrajinski vojski.

To pa je ena največjih napak v Putinovi državi. Ruski mediji, ki se sklicujejo na vladne vire, so poročali, da se je Strojkin med pogovorom opravičil, češ da gre v kuhinjo po kozarec vode, nato pa odprl okno in se vrgel v globino, torej naredil samomor. Po nekaterih informacijah bi ga lahko obtožili sodelovanja s teroristično organizacijo, za kar bi ga lahko obsodili na 20-letno zaporno kazen.

Toda njegovi znanci in prijatelji v razlago, da si je Strojkin sam vzel življenje, ne verjamejo. Novinarji časnika Guardian so intervjuvali ducat ljudi, ki so ga poznali, in večina ga je označila za samosvojega človeka, karizmatičnega in idealističnega ekscentrika, ki je imel radikalen pogled na to, kaj je prav in kaj narobe.

Rodil se je na Uralu, bil predan hribolazec in človek, ki je razmišljal s svojo glavo. Ko je bila Sovjetska zveza v zadnjih izdihljajih, so ga izključili z univerze, ker je sodeloval v protisovjetskih demonstracijah, in ga s prisilo vpoklicali v vojsko. Z leti se je uveljavil kot kantavtor samouk, na radijski postaji v Jekaterinburgu je imel nekdaj svojo oddajo, zadnja leta pa je po spletu poučeval kitaro tudi študente v Rusiji in po svetu. Marca 2022, mesec dni po začetku invazije na Ukrajino, je na družbenem omrežju zapisal: »Ta idiot [Putin] je napovedal vojno svojemu in še bratskemu narodu. Ne želim mu smrti; hočem, da mu sodijo in ga pošljejo v zapor.«

A v zadnjem obdobju je Vadim govoril predvsem o občutkih osamljenosti in depresije, uteho je našel tudi v pijači. In vendar njegovi prijatelji ne verjamejo, da bi si sodil sam. Prepričani so, da je resnica celo bolj zlovešča. Tako meni tudi Philip Buckup, ki je z njim nazadnje govoril januarja, prijateljevala pa sta več kot 30 let. Po njegovih besedah Vadim ni človek, ki bi si naredil kaj takšnega. »Imel je zelo trdna stališča in se ne bi ustrašil zapora. Mislim, da ga je skozi okno porinila policija.«

Zdaj naj bi oblasti o njegovi smrti pripravile posebno preiskavo, a dejstvo je, da so v Rusiji v zadnjih letih številni oporečniki, gospodarstveniki, sodniki in drugi vplivni ljudje umrli v nenavadnih okoliščinah, od zastrupitev, prometnih in letalskih nesreč do tega, da so se v domnevno prostovoljno smrt pognali sami. Politik in milijonar Pavel Antov je leta 2022 padel skozi okno hotela v Indiji. Pred tem je na aplikaciji whatsapp kritiziral Putinovo vojno v Ukrajini.

Predsednik uprave Lukoila Ravil Maganov, ki je bil odkrit kritik ruske invazije na Ukrajino, je leta 2022 za posledicami padca skozi okno umrl v moskovski bolnišnici. Podjetnika Dana Rapoporta, ki je večkrat javno obsodil vojno v Ukrajini, so prav tako leta 2022 našli mrtvega pred stanovanjsko hišo v Washingtonu. Umrl je po padcu skozi okno. Decembra 2023 je na tak način umrl tudi politik Vladimir Jegorov.

Oktobra lani je zaradi padca iz 10. nadstropja umrl oligarh Mihail Rogačev, nekdanji podpredsednik ruskega energetskega podjetja Jukon. Nazadnje je bil padec novembra lani usoden za priznanega 39-letnega baletnika Vladimirja Škrljarova. Zaradi poškodbe je jemal protibolečinske tablete in menda se mu je na balkonu zavrtelo v glavi in je omahnil. Res pa je tudi, da je leta 2022 na instagramu obsodil vojaško invazijo na Rusijo in se izrekel proti vsem vojaškim aktivnostim. Objavo je pozneje izbrisal.