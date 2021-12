Edie Falco: Ozdravljena alkoholičarka, mafijska žena in Hillary Clinton

Edie Falco (58), znana po izvrstni, s kopico zlatih globusov in emmyjev nagrajeni vlogi mafijske žene Carmele Soprano v eni najboljših serij vseh časov Sopranovi (1999–2007), je začela popivati že kot najstnica. Po njenih besedah tudi zato, ker je bila neznansko sramežljiva in občutljiva.

Kot hči jazz glasbenika – oče je bil italijanskega porekla, tako kot lik njenega moža v seriji Sopranovi Tony Soprano, ki ga je mojstrsko upodabljal James Gandolfini – in hči amaterske igralke ter ena od štirih otrok je bila priča več ločitvam in ponovnim porokam staršev; v času razhodov sta se zapletala v nova razmerja.

Zdi se ji verjetno, da se sama ni nikoli poročila ali resno vezala prav zato, ker je bila vzgojena brez primernega modela za zakon, a je po dolgotrajni terapiji začela gledati na svoje otroštvo z velikansko ljubeznijo: »Bili smo kopica ljudi, ki se resnično trudi.« V obdobju hudega popivanja, ki je trajalo do 29. leta, si je izbirala fante po kriteriju, kako hitro so med prvim srečanjem omenili alkohol.

Oba otroka je posvojila

Nekega jutra, ko se je z velikansko luknjo v spominu in v neredu okoli sebe zbudila na postelji, medtem ko so bila vhodna vrata na stežaj odprta, se je končno zavedla, da drvi proti prepadu. »Alkohol je bil odgovor na vse moje težave in njihov vzrok,« pravi danes, ko se po skoraj treh desetletjih treznosti lahko pohvali, da je ozdravljena alkoholičarka.

Leta 2003 s soigralcem Jamesom Gandolfinijem, s katerim sta za odlično upodobitev zakonskega para v Sopranovih prejela številne nagrade. FOTO: Mike Blake/Reuters

Po slovesu od samodestruktivnega vedenja si je ponovno zgradila življenje, izdatno obsijano s soncem; danes je ena od glasnic programov Anonimnih alkoholikov. Nekaj težkih senc je padlo nanjo še leta 2003, ko je zbolela za rakom na dojki, zaradi srčne kapi pa je nenadoma umrl njen slavni soigralec in prijatelj Gandolfini.

Dve leti pozneje je kot samska mama posvojila sina, čez tri leta pa še hčer; otroka sta zdaj v najstniških letih. Falcovo si je mogoče ogledati v letošnji BBC-jevi seriji Impeachment: American Crime Story, ki zajema škandal Clinton-Lewinsky. Upodablja ženo nekdanjega ameriškega predsednika Hillary Clinton (74). Slavno in vplivno političarko občuduje in verjame, da je dobra oseba v službi javnosti.