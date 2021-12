Elizabeta II. se je v božičnem nagovoru posebej spomnila princa Philipa

Britanska kraljica Elizabeta II. se je v letošnjem božičnem nagovoru posebej spomnila soproga, princa Philipa, ki je umrl aprila letos. V zanjo nenavadno osebnem sporočilu je 95-letna monarhinja dejala, da sama in družina vojvodo edinburškega močno pogrešajo, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Božič je lahko težak za tiste, ki so izgubili svoje ljubljene. Letos še posebej razumem, zakaj,« je v tradicionalnem nagovoru dejala Elizabeta II., ki je imela ob sebi fotografijo sebe in Philipa na praznovanju diamantne poroke leta 2007. Poročena sta bila sicer 73 let, princ pa je letos umrl nekaj tednov pred stotim rojstnim dnevom.

Kraljica je bila oblečena v rdečo obleko z biseri okoli vratu, na obleki je imela broško s safirjem, ki jo je nosila na poročnem potovanju ter kasneje na diamantni poroki.

V nagovoru se je spomnila princa in dejala, da so bili »njegovi smisel za služenje narodu, intelektualna radovednost in sposobnost, da je v vsaki situaciji našel kaj zabavnega, neustavljivi«.

»Tisti zvedav, navihan lesk v očeh je bil na koncu tako svetel kot takrat, ko sem ga prvič videla,« je dejala. Dodala je, da bo njena družina letos za božič pogrešala znani smeh. »Ampak vem, da bi hotel, da se imamo na božič dobro,« je dodala.

Spomnila je tudi, da letošnje praznovanje zaradi koronavirusa še vedno ni takšno, kot bi si ga vsi želeli.

FOTO: Paul Ellis/AFP

Na območju gradu Windsor aretirali oboroženega moškega Na območju gradu Windsor, kjer božič preživlja britanska kraljica Elizabeta II., so davi aretirali oboroženega moškega, je sporočila policija. Kot so pojasnili, so 19-letnika ustavili takoj po tistem, ko je zašel na območje gradu, ter ga aretirali zaradi kršenja posesti ter posedovanja orožja. Kakšno orožje je imel, niso sporočili. Moški ni vstopil v nobeno od poslopij, člani kraljeve družine pa so bili o dogodku obveščeni, so dodali po poročanju britanskega BBC. Policija sicer dogodek še preiskuje, vendar po njihovi oceni ne predstavlja nevarnosti za javnost.

Kraljica je zaradi koronavirusa odpovedala tradicionalno kosilo za širšo družino v dvorcu Sandringham. Ostala je na gradu Windsor, kjer se danes tudi ni udeležila jutranje maše v grajski kapeli. So pa bili tam nekateri drugi člani kraljeve družine.

Medtem ko je kraljičina hči, princesa Anne v samoizolaciji, kjer je bil njen mož pozitiven na novi koronavirus, se je kraljici za božič pridružil prestolonaslednik, princ Charles s soprogo Camillo.

Kraljica je v nagovoru tudi dejala, da je nadvse ponosna, ker Charles in njegov sin William sledita Philipovi poti skrbi za okolje.

Charles in William sta se v zadnjem času namesto kraljice udeležila številnih uradnih dogodkov, tudi podnebne konference v Glasgowu.