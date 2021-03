Elliot Page: Olajšanje po odstranitvi dojk

Profesionalni igralec od desetega leta

Elliot Page pravi, da je že kot otrok vedel, da je v resnici fant.



Še naprej upodablja junakinjo Vanyo

Vse do decembra lani je bil(34) uradno še ženska; v rosnih dvajsetih so mu za vlogo noseče najstnice v filmu Juno podelili nominacijo za oskarja. Javnost je presenetil pri svojih 27. letih z naznanilom, da je lezbijka. Leta 2017 sta se poročila s koreografinjo in plesalko, ki mu je padla v oči na instagramu. Razšla sta se lani poleti. Uradno zahtevo za ločitev je januarja letos podal Page, ki poudarja, da z nekdanjo ženo ostajata dobra prijatelja.Po njegovih besedah je že kot otrok – v profesionalne igralske vode sta ga starša spustila pri njegovih desetih letih – vedel, da je v resnici fant, pa četudi je igral pričakovano vlogo deklice. Prav zato ga je, pravi, obšlo silno veselje, ko mu je mama pri devetih letih po dolgotrajnem prepričevanju končno dovolila, da se ostriže na kratko po fantovsko. Dojke kot temeljni simbol ženskosti so se mu od nekdaj zdele odveč; konec lanskega leta si jih je zato dal operativno odstraniti in občutil gromozansko olajšanje.Zatrjuje, da se zdaj prvič počuti dobro v svojem telesu. »Zdaj sem zares tisto, kar sem,« je izjavil za Time in hkrati postal ena najbolj znanih transspolnih oseb na planetu, kar občuti kot veliko odgovornost. Po njegovem prepričanju je na svetu preveč vplivnih ljudi, tudi politikov, ki širijo sovražnost in neresnice o transskupnosti ter utrjujejo napačne stereotipe o spolih, zato se namerava osebno zavzeti za korenito spreminjanje tovrstnih stališč.Tudi v filmski industriji, kjer je med drugim znan po nastopih v hollywoodski uspešnici Inception – v tej sta bila soigralca z– ter v franšizi X-Men. Pageu se zdi prav, da imajo transspolne osebe možnosti igrati like cisspolnih oseb, torej tistih, katerih spolna identiteta se ujema s spolom, dodeljenim ob rojstvu.Tudi sam ostaja del igralske zasedbe v Netflixovi seriji The Umbrella Academy, kjer upodablja junakinjo Vanyo, ki ima nadnaravne moči. Njegovi sodelavci se še kdaj zmotijo in ga naslovijo z ženskim zaimkom, še priznava v intervjuju, a Elliot to razume in dodaja, da bo pač moralo miniti nekaj časa, da se navadijo.