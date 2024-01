Elvis Presley se vrača na svetovne odre

Kralj rokenrola Elvis Presley bi v ponedeljek, osmega januarja, praznoval devetinosemdeseti rojstni dan. Čeprav je že od leta 1977 mrtev, umrl je nenadno zaradi zastoja srca, njegova glasba živi naprej, kinodvorane trenutno osvaja stvaritev Sofie Coppola Priscilla po spominih njegove soproge, in mnogi verjamejo, da se bo ne glede na vse še kdaj kje pojavil.

Ti najbolj goreči oboževalci in hkrati teoretiki zarot se pravzaprav niso povsem zmotili: zares se bo Elvis še letos znova povzpel na odre in se podal na turnejo po nekaj večjih svetovnih metropolah. Oživili ga bodo s pomočjo umetne inteligence in holografske projekcije. Potopitvena izkušnja (ang. immersive experience) Elvis Evolution bo premiero doživela novembra v Londonu ter obiskala še Las Vegas, Tokio in Berlin. Za projekt so združili moči Authentic Brands Group, lastniki Elvisove zapuščine ter britansko podjetje Layered Reality. Kot obljubljajo organizatorji, bo londonska prireditev ponudila še zabavo, tematski bar in restavracijo ter glasbeni program na lokaciji v središču mesta.

Andrew McGuinness, izvršni direktor Layered Reality, je za Guardian povedal, da gre za poklon glasbeni legendi, ki bo njegovim oboževalcem in občudovalcem z vsega sveta ostal v trajnem spominu. Po njegovem mnenju si občinstvo želi biti del razvedrilnih vsebin in jih ne le pasivno spremljati. Elvis Evolution bo tako obiskovalcem omogočil, da »vstopijo v Elvisov svet, se postavijo v njegovo kožo in proslavljajo njegovo izjemno glasbeno zapuščino«. S pomočjo tehnologije ter številnih pevčevih fotografij in videoposnetkov bodo ustvarili digitalnega Elvisa v naravni velikosti.

Projekt sledi uspešnici Abba Voyage, ki je na rednem sporedu v posebej zanjo zgrajeni dvorani v vzhodnem Londonu. Eden od članov kultne švedske zasedbe, Benny Andersson, je dejal, da je ob tem najbolje to, da »smo lahko na odru, medtem ko doma sprehajam pse«. Hologrami tako »oživijo« že preminule zvezdnike ali pa, kot v primeru Abbe, pomladijo tiste, ki so že nekoliko v letih. Prvi takšen primer, in še zelo odmeven, je bil sicer hologram znamenitega ameriškega raperja Tupaca Shakurja, ki je bil leta 1996 ubit v strelskem napadu, leta 2012 pa se je v digitalni različici pojavil ob Snoop Doggu in Dr. Dreju na festivalu Coachella. Medtem ko med najuspešnejše spada še, denimo, hologram Roya Orbisona, pa je bil tisti Whitney Houston prava polomija, zato so njegovo turnejo odpovedali. S svojimi 3D-dvojniki pa se med drugim spogledujejo še Rolling Stones: Keith Richards naj bi dejal, da je to neizogibno, Mick Jagger pa sanjari o posthumni turneji.