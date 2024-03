Francoz naj gre

V znameniti milanski operni hiši La Scala je zavrelo. Člani tamkajšnjega orkestra zahtevajo, da direktor operne hiše, Francoz Dominique Meyer, ostane na položaju do izteka pogodbe. Gre za odziv na sporno politiko skrajno desničarske italijanske vlade, ki uresničuje svojo izključevalno doktrino in želi na vodilne položaje najpomembnejših kulturnih ustanov pri naših zahodnih sosedih zaposliti Italijane.

Se bo moral Dominique Meyer posloviti, ker je Francoz? FOTO: Wikipedija

Vladna administracija je pri tozadevnih imenovanjih postavila nova merila, ki italijanskim kandidatom pri zasedanju položajev v pomembnih kulturnih institucijah dajejo izrazito prednost. Že pred letom dni je italijanski minister za kulturoizjavil: »Nimam predsodkov do tujih menedžerjev na čelu naših kulturnih ustanov, nekatere sem spoznal in dobro so se odrezali. Čudno pa se mi zdi, da so na vrhu desetih najpomembnejših italijanskih kulturnih ustanov, kot so Scala, gledališče San Carlo v Neaplju, torinska opera, galerija Uffizi, Narodni muzej v Rimu, Pompeji in Pinakoteka v Sieni, tujci.«

Orkester milanske Scale je v začetku tega tedna zaprosil za dveletno podaljšanje pogodbe z Meyerjem, ki bi mu potekla februarja prihodnje leto. Glasbeniki v pismu upravnemu odboru Scale izražajo željo, da bi Meyer lahko v popolnosti končal svoj mandat in prestižno operno hišo vodil še vsaj dve sezoni, navsezadnje je za to obdobje program že pripravljen. Glede na težave, s katerimi so se v Scali in sorodnih institucijah srečali med pandemijo koronavirusa, ki je seveda prekinila program, so glasbeniki prepričani, da bi podaljšanje Meyerjevega mandata omogočilo dokončanje, kot so se izrazili, dragocene umetniške zgodbe.

Dominique Meyer je prevzel vodenje Scale leta 2020. Pred tem je 68-letni Francoz direktoroval v Dunajski operi, operni hiši Théâtre des Champs-Élysées v Parizu in Opéri de Lausanne v švicarski Lozani.

Primer nacionalističnega poseganja v milanski Scali pa pod novo desničarsko vlado ni osamljen, vlada Giorgie Meloni je med drugim določila zgornjo starostno mejo za direktorje vseh italijanskih opernih hiš na 70 let. Že kmalu, pičel mesec po sprejetju tega merila, je sledil ukrep v neapeljski operni hiši San Carlo. Stéphane Lissner, 71-letni, torej prestari francoski direktor opere, je bil prisiljen odstopiti. Lissner je svoj odstop uspešno izpodbijal na sodišču in se je septembra lani vrnil na svoje delovno mesto.