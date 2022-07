Generacija Z prevzema politiko

Pripadniki generacije Z, ki je odraščala v turbulentnem in nestanovitnem obdobju ameriške zgodovine, jemljejo stvari v svoje roke. To so mladi, rojeni med letoma 1997 in 2012, ki so jih k zgodnji politični akciji prignali dogodki, ki so jim bili priča. Maxwell Frost, 25-letnik iz Orlanda, ne razmišlja dolgo, ko ga vprašajo po spominih na otroštvo. »Ko sem v osnovni šoli prižgal televizijo, sem videl ljudi, ki so kampirali pred Wall Streetom in govorili o nečem, kar se imenuje 'neenaka delitev bogastva',« je povedal za NPR. »Ko sem bil v srednji šoli, je bil v kraju, oddaljenem 30 minut, umorjen Trayvon Martin, ki je bil podoben meni, bil je star 17 let, temnopolt in je nosil kapuco.«

Frost, ki se je politično aktiviral zelo zgodaj – kot prostovoljec je pomagal žrtvam pokola v mestu Sandy Hook leta 2012, kot direktor skupine March For Our Lives pa se zavzema za okrepitev politike nadzora nad orožjem –, zdaj kandidira za kongresnika v 10. okrožju na Floridi. Če mu uspe, bo postal najmlajši član ameriškega predstavniškega doma. Letos namreč prvič po 16 letih milenijci ne bodo najmlajša generacija, ki lahko kandidira na volitvah, kar na drugi strani luže že sproža vprašanja o tem, kakšen pristop k Washingtonu bo imela generacija Z.