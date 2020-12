Glasbeno darilo za praznike

Kanadski glasbenik Neil Young , ki si je letos pridobil državljanstvo Združenih držav Amerike le zato, da je lahko glasoval proti, je do konca leta omogočil oboževalcem, da brezplačno poslušajo njegov glasbeni arhiv in gledajo njegove filme in videe. Na voljo je dostop do glasbe , ki jo je ustvaril v več kot pol stoletja. To vključuje tudi pred kratkim objavljene arhivske posnetke Archives Volume II: 1972–1976, ki jih je izdal v škatlici.Vključuje še Fireside Sessions, ki so naletele na občudovanje letos poleti, zlasti z razgaljeno in grobo različico pesmiThe Times They Are A-Changin' ter skladbama Homegrown in Vacancy z njegovega albuma Homegrown iz leta 1975, ki je izšel šele maja letos. Sicer pa Young zaračunava po dva dolarja na mesec za dostop do svojega arhiva v »posebej visoki kakovosti, če vam je všeč ali ne«, kot piše na njegovi arhivski strani.Na ogled je tudi film Timeless Orpheum, posnetek njegovega lanskega koncerta 28. januarja v dvorani Orpheum Theater v Minneapolisu. Takrat je odprl koncert z redko izvajano pesmijo Last Trip to Tulsa . »Mi smo dobro, upam, da ste vi tudi,« je zapisal na spletni strani. »Sočustvujemo z vsemi, ki jih je bolezen prizadela. Na voljo imate ure in ure poslušanja glasbe, ki sem jo ustvaril v vseh teh letih. To je moja glasba in to so naša življenja. Mir,« je dodal.