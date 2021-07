Harveyju Weinsteinu grozi še 140 let zapora

Harveyja Weinsteina, čigar uspešno kariero filmskega producenta so izničila razkritja o njegovih posilstvih in spolnih zlorabah, so iz zapora v New Yorku prepeljali v Los Angeles. Tam ga v nekaj mesecih čaka novo sojenje zaradi obtožb, ki jih je proti njemu vložila peterica žensk.



Nekdaj vsemogočni producent je bil februarja lani v New Yorku obsojen na 23 let zapora zaradi spolnih napadov in posilstva, a seznam njegovih nasilnih dejanj očitno še ni dokončen. Newyorške oblasti so namreč potrdile novico, da so ga predali sodnim organom v Los Angelesu, kjer mu bodo sodili zaradi obtožb o enajstih spolnih napadih na peterico žensk med letoma 2004 in 2013. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do 140 let zapora.



Devetinšestdesetletni Weinstein je vse obtožbe zanikal. Po besedah njegovih odvetnikov vztraja, da so bili vsi fizični stiki, ki jih je imel v življenju, sporazumni. Tudi zato so se na kazen, ki mu jo je izreklo sodišče v New Yorku in je po njihovem mnenju obsodba na dosmrtno ječo, pritožili, iz medicinskih razlogov so nasprotovali tudi njegovi izročitvi v Kalifornijo. Okrožni tožilec je pred kratkim napovedal, da bo Weinsteina v štirih mesecih pripeljal pred sodišče.



Potem ko sta časnika New Yorker in New York Times začela raziskovati namige o Weinsteinovem spornem življenju, je več kot 80 žensk potrdilo, da se je do njih neprimerno obnašal. To je sicer mila beseda za to, kar mu je dokazalo sodišče v New Yorku in glede na sveže obtožbe, med katerimi so štiri nasilna posilstva in več nasilnih spolnih dejanj. Odkritja njegovih zlorab so spodbudila gibanje #jaztudi, ki je močno odmevalo po svetu. V začetku tega leta je Weinstei­novo producentsko podjetje privolilo, da bo njegovim žrtvam izplačalo 17 milijonov dolarjev odškodnine.

