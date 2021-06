Hasselhoff poziva k cepljenju

V Nemčiji je (bil) zelo popularen, ne samo po vlogah, temveč tudi po skladbi, ki je postala nekakšna himna padca berlinskega zidu. FOTO: Press Release

Nemško ministrstvo za zdravje je objavilo videoposnetek ameriškega zvezdnikav katerem ta poziva ljudi k cepljenju proti covidu-19. Junak serij Vitez za volanom in Obalna straža v njem pravi, da je cepljenje najboljši način, da si ljudje ponovno priborijo svobodo. Nato dvigne rokav in pokaže manjši obliž na ramenu. »Želim si, da bi se moje življenje vrnilo v normalo, potrebujem svobodo, svobodno možnost, da se cepim in nato potujem po svetu. Zame je bila smrt najbolj pretresljiva izkušnja pandemije. Lahko umrete. Cepite se. Vsem v Ameriki, vsemu svetu in Nemčiji svetujem, da se cepite.«Ni skrivnost, da je Hasselhoff zelo spoštovana in pomembna figura v Nemčiji. Slavo je dosegel z glavno vlogo v televizijski nadaljevanki Vitez za volanom, v katerem vozi napreden govoreč avtomobil K.I.T.T.. Še posebej pa je znan po tem, da je za novo leto 1989 nastopil na berlinskem zidu s svojo veliko glasbeno uspešnico Looking for Freedom. To je bilo le šest tednov po padcu zidu, ki je desetletja delil Nemčijo na dvoje. Njegova skladba je tako na nenavaden način postala himna združitve. Nemške oblasti so očitno prepričane, da bo omenjeni video spodbudil ljudi, da se bodo cepili.Javnost je posnetek sprejela z deljenimi občutki, nekateri so se iz njega norčevali. Mnogi poudarjajo, da se še niso cepili, ker preprosto cepiva niso bila na voljo. Od ponedeljka bodo v Nemčiji cepili vse starejše od 12 let. Doslej je bilo cepljenih več kot 55 milijonov državljanov.